Muere Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez

Claro Sports lamenta el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega

Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez, falleció este jueves 12 de marzo. Claro Sports lamenta el fallecimiento y expresa sus condolencias al delantero del Fulham de Inglaterra, así como a su familia y seres cercanos.

Raúl Jiménez, de 34 años de edad, es delantero del Fulham en la Premier League y uno de los jugadores mexicanos que militan en el fútbol europeo. El atacante es originario de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, lugar donde se llevan a cabo los servicios funerarios de su padre.

La Funeraria Profam de Tula informó los detalles del funeral mediante un aviso público dirigido a familiares y amigos. En el mensaje se indicó que la despedida se realiza en el Velatorio Profam, ubicado en el municipio de Tepeji del Río.

De acuerdo con la información difundida, la misa de cuerpo presente se celebró este jueves 12 de marzo a las 13:00 horas en la Parroquia de San Francisco de Asís. El cortejo fúnebre salió del velatorio a las 12:15 horas rumbo al templo. Tras la ceremonia religiosa, el cuerpo de Raúl Jiménez Vega fue trasladado al panteón de San Juan Otlaxpa, donde se realiza el sepelio.

Claro Sports reitera sus condolencias a Raúl Jiménez, a su familia y a sus seres queridos ante la pérdida de Raúl Jiménez Vega, y se une al duelo que atraviesan en estos momentos.

