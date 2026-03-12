Independiente Medellín vs Juventud, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Poderoso’ espera vencer de local y asegurar su boleto en la fase de grupos del certamen.

Medellín vs Juventud, en vivo | Claro Sports

No hay mañana para Independiente Medellín y Juventud por la Copa Libertadores. Aunque el ‘Poderoso’ se perfila como favorito a saltar a la fase de grupos, la escuadra uruguaya no se lo va a dejar nada fácil, además del flojo presente que ha mostrado el elenco paisa en su país. Hay alerta de un desenlace dramático en el Atanasio Girardot.

La serie va en tablas. Aunque el DIM pegó primero con Enzo Larrosa, la igualdad llegó por obra y gracia de Bruno Larregui. La mesa está servida para el duelo que marcará el fin de la tercera ronda de la Copa Libertadores.

¿A qué hora inicia el DIM vs Juventud hoy, 12 de marzo de 2026?

Este duelo, que marca la revancha de la llave por la fase 3 de la Libertadores, iniciará este jueves a partir de las 7:30 de la noche (hora COL) y las 21:30 horas de Uruguay en el Atanasio Girardot de Medellín, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez.

Alineaciones del DIM vs Juventud para la fase III de la Copa Libertadores

Así forma el Medellín: por confirmar.

Así forma Juventud de las Piedras: por confirmar.

¿Dónde ver el DIM vs Juventud en vivo? Canales de TV y streaming online

Este compromiso se podrá ver para todo el continente a través de la señal de ESPN, así como Disney+ vía streaming.

Te puede interesar: