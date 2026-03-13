TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 12 de marzo

Sigue el evento de este jueves en la multiplataforma de Claro Sports

Conducido por el equipo experto de Claro Sports, TNA Wrestling Impact presenta una nueva emisión cargada de combates explosivos y momentos inolvidables para los fanáticos de la lucha libre profesional. Semana tras semana, TNA Impact entrega historias intensas, rivalidades que escalan y acción non-stop en el ring. En esta transmisión, The System debuta en su nueva formación enfrentándose a un equipo estelar conformado por Mike Santana, Moose y The Hardys (Jeff Hardy y Matt Hardy), además de segmentos clave con el Campeón Mundial Mike Santana y respuestas de BDE a los desafíos planteados. La cobertura invita a los aficionados a vivir cada suplex, cada high-fly y cada momento dramático con narración apasionada y análisis profundo. Desde los combates más físicos hasta las historias que definen el rumbo de TNA Wrestling, todo se presenta con la calidad premium y el estilo dinámico característico de Claro Sports, acercándote al corazón de la lucha libre moderna.

Te puede interesar: