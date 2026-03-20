Águilas Doradas vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 12

Este duelo es clave para que alguno esté en el grupo de parciales clasificados y será el que cierre la jornada.

Águilas Doradas y América de Cali cierran la jornada.

¿A qué hora inicia Águilas Doradas vs América de Cali hoy, 20 de marzo de 2026?

Este será el duelo que cierre la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín a partir de las 4:00 p.m. de este viernes.

Alineaciones de Águilas Doradas vs América de Cali para la jornada 12, al momento

Águilas Doradas: Andrés Salazar; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Nicolás Lara; Frank Lozano, Juan Ávalo, Javier Mena, Andrés Ricaurte; Jean Pineda y Jorge Rivaldo.

América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

¿Dónde ver Águilas Doradas vs América de Cali en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido podrá verlo más gente, pues tendrá transmisión por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Quienes tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán acceder al contenido en vivo.

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