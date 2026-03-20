Fidalgo, comprometido e ilusionado con su llamado a la selección mexicana

El Tri se prepara para los partidos contra Portugal y Bélgica. Fidalgo podría debutar ante los lusitanos en la reinauguración del Estadio Azteca

Fidalgo regresará a México, ahora para vestir la playera del Tri | Imago7

Tras aparecer en la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo con la selección mexicana, Álvaro Fidalgo reaccionó en sus redes sociales. El mediocampista expresó lo que representa este momento en su carrera y dejó claro el peso que tiene para él vestir la camiseta del Tricolor en esta etapa rumbo al Mundial 2026.

En su mensaje, Fidalgo externó no sentir más que orgullo tras haber sido elegido, lo que es una muestra del gran momento que vive hoy en día: “Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás”.

En la misma publicación, también habló del vínculo que tiene con México y de lo que significa integrarse al grupo nacional: “Mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa”.

El futbolista, de igual forma señaló que recibe esta oportunidad con agradecimiento y con plena conciencia del reto que implica. “Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana”, externó, en un mensaje que tuvo respuesta entre aficionados y personas ligadas al fútbol nacional.

Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…

Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y… pic.twitter.com/AToNhuuf2z — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) March 20, 2026

Dentro de la lista, el nombre de Fidalgo resalta por tratarse de un mediocampista que se suma a una zona donde Aguirre busca opciones para la circulación, el pase y la construcción del juego. En ese sector también aparecen Orbelín Pineda, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez, Erik Lira y Obed Vargas, en una combinación que ofrece recursos para distintos momentos de partido y para diferentes rivales.

Los partidos contra Portugal y Bélgica serán una medida para observar el nivel del grupo ante rivales de Europa y para revisar piezas rumbo al verano de 2026. En ese contexto, la publicación de Fidalgo en sus redes sociales toma fuerza por el momento en que llega: su primer llamado con México, la opción de debutar en el Estadio Azteca y la posibilidad de abrir una etapa dentro de la selección en una ruta que ya apunta al Mundial.

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