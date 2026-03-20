Paola Longoria apunta con volver en Lima 2027 y sueña con sus quintos Juegos Panamericanos

También pondrá pausa a su labor como diputada federal para regresar a sus labores y participar en la discusión del presupuesto para el próximo año

Paola Longoria apunta a sus quintos Juegos Panamericanos | Imago7

La raquetbolista mexicana Paola Longoria hará una pausa en su trayectoria profesional debido a que se convertirá en mamá en el mes de septiembre. Por esta razón, decidió no buscar un lugar en la selección nacional para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo ni para el Campeonato Mundial, con la intención de regresar a la actividad competitiva en 2027.

Lejos de marcar un retiro, la pausa forma parte de un plan que tiene como objetivo principal de volver en alto nivel para disputar los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que representaría su quinta participación en la justa continental.

“Los raquetazos siguen y, si no los haremos ahorita, pelearemos después. Regresaré por ese presupuesto, pero es una pausa en mi carrera. Ingresé mi carta para congelar mis puntos en el ranking profesional; hoy existe esta ley de maternidad dentro del tour, donde te dan un año desde que ingresas tu licencia y puedes regresar”, señaló en entrevista con Claro Sports.

La también diputada federal por Movimiento Ciudadano mantendrá sus labores legislativas en la Cámara de Diputados hasta el receso de abril. Posteriormente, retomará su actividad en octubre, en el Palacio Legislativo, para participar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con la expectativa de que supere los 2 mil 500 millones de pesos asignados al deporte en 2026.

Con una trayectoria consolidada, Longoria, seis veces campeona mundial, tiene en la mira aumentar su legado en Juegos Panamericanos, donde suma 11 medallas de oro. Su objetivo es llegar a Lima 2027 y mantenerse como la atleta mexicana más laureada en la historia de la competencia.

“Siempre dicen que después de un embarazo las hormonas regresan al 100 por ciento; esperemos que así sea. A mí me gustaría, ¿por qué no?, soñar con jugar otros Juegos Panamericanos. Tengo uno de los grandes récords de más medallas en esta justa y me encantaría ampliarlo”, comentó la potosina.

Durante su carrera, Longoria se mantuvo como número uno del mundo durante 12 años, un dominio que buscará recuperar tras su regreso a las canchas. Además, contempla la posibilidad de competir en dobles junto a su histórica compañera Samantha Salas, con quien ha formado una de las duplas más exitosas del ráquetbol.

“He platicado con Samantha y le gustaría que jugáramos dobles en Lima. A mí también me gustaría, pero primero debo darle prioridad a esta etapa del embarazo, a la llegada de mi bebé y a que todo se acomode”, concluyó.

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