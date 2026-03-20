Washington Aguerre no juega en Bogotá ante Santa Fe por Copa Libertadores

El cancerbero no debe tener un buen recuerdo de Santa Fe, después de la final de la Liga BetPlay 2025-I.

Washington Aguerre Vs Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe conoció su rumbo en la Copa Libertadores. Este jueves se realizó el respectivo sorteo de la fase de grupos de la ‘Gloria Eterna’ y el ‘León’ se encuentra en el grupo E, acompañado de Platense de Argentina, Peñarol de Uruguay y Corinthians de Brasil. Considerado por muchos como uno de los ‘grupos de la muerte’ del certamen.

Con miles de errores por corregir, si su deseo es el de ser parte de los octavos de final, el elenco capitalino con Pablo Repetto liderando el cuerpo técnico, no la tendrá nada fácil ya que se encuentra un pentacampeón, otro que ya sabe lo que es ser campeón y un debutante que espera dar sorpresa. Sin contar que tendrá que visitar plazas complicadas.

Pues bien, el debut de Santa Fe en esta edición será ante Peñarol, el ‘Carbonero’ tendrá que visitar nuevamente Bogotá, teniendo en cuenta que en sus últimas participaciones en Colombia, no le ha ido muy bien. El 23 de mayo del 2023 jugó en la capital de la República ante Millonarios por Copa Sudamericana y en medio de un torrencial aguacero cayó 3-1.

Una vez se pudo conocer el grupo que tenía el ‘Primer Campeón’ en la ‘Gloria de América’, los hinchas del cuadro ‘Cardenal’ se desbordaron en redes sociales a nombrar a Washington Aguerre, el arquero uruguayo que actualmente pertenece a Peñarol, ya que los últimos recuerdos del guardameta con pasado en Medellín no son muy buenos.

¿Cuál es el contexto de Aguerre y la hinchada de Santa Fe?

Y pensando precisamente en volver a encontrarse con el cancerbero, infortunadamente los seguidores desconocían que Aguerre se encuentra sancionado por CONMEBOL, ya que el arquero adeuda 2 fechas de sanción desde las semifinales de la edición 2024, en la que recibió la tarjeta roja directa en el duelo en Uruguay entre Botafogo y Peñarol. Es decir, se pierde del duelo ante Santa Fe en Bogotá y el de Platense en Montevideo.

En uno de los primeros cruces en el 2025 entre Santa Fe y Medellín, el arquero canchereó a Hugo dallega, ya que el delantero de Santa Fe le reclamaba por haberle gritado el gol a la hinchada del ‘León’, el uruguayo no le respondió nada, solamente le miró la camiseta al goleador, en gesto de revisarle el nombre y en señal que nadie lo conocía. Desde allí comenzó la ‘pica’.

Después de ese compromiso en varios cruces ante el DIM, Rodallega le marcó gol a Aguerre, tanto por Copa, como por Liga. Pero el más recordado fue en la final del 29 de junio de la Liga BetPlay 2025-I, en la que el vallecaucano le da el título a Santa Fe lesionado. Una vez finalizado este compromiso en el Atanasio Girardot, jugadores como Edward López y Alexis Zapata fueron a festejarle la estrella en la cara a Washington Aguerre.

Hugo Rodallega anota el gol de la décima / Vizzor Image.

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