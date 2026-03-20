León presenta a Javier Gandolfi como técnico en plena crisis de resultados

El presidente del equipo, Jesús Martínez, se hizo responsable del mal momento y pidió disculpas a la afición esmeralda

Gandolfi toma las riendas del León tras la salida de Nacho Ambriz | @ClubLeon

En medio de uno de los momentos más complicados de su historia reciente en la Liga MX, el Club León presentó a Javier Gandolfi como su nuevo director técnico, tras la salida de Nacho Ambriz. El anuncio se dio en un contexto de resultados adversos y cuestionamientos hacia la gestión deportiva.

Durante la presentación, Jesús Martínez asumió la responsabilidad por el momento que atraviesa el equipo y ofreció una disculpa pública a la afición, al reconocer una pérdida de identidad en el funcionamiento del conjunto.

“Soy el presidente, soy el máximo responsable de lo que está sucediendo. Tengo que pedirle una disculpa a la gente”, declaró, al tiempo que admitió que el club ha dejado de mostrar rasgos que lo caracterizaron en los últimos años.

En este escenario, Gandolfi dejó claro que el enfoque inmediato está en revertir la situación y competir por un lugar en la fase final del torneo. “El partido que viene es muy importante porque nos da la posibilidad de estar en Liguilla”, señaló el técnico argentino, quien reconoció que encontró a un plantel afectado por los resultados recientes. “Encontré un equipo golpeado, pero hoy noté en la mayoría un semblante distinto”, añadió tras dirigir sus primeros entrenamientos al frente del equipo.

Por su parte, Martínez también hizo énfasis en la inversión realizada por la institución en el último año, la cual no se ha reflejado en el rendimiento deportivo.

“En un año llevamos más de 20 refuerzos; hemos invertido más que en 14 años”, explicó. Sin embargo, reconoció que no tiene claridad sobre las causas del bajón futbolístico: “Hemos dejado de hacer algo, no tengo exactamente el punto de lo que ha pasado”.

Con los objetivos definidos, Gandolfi detalló su idea de juego y el enfoque que buscará implementar para cambiar la dinámica del equipo. “Me gusta ser asfixiante, me gusta poseer el balón. Hay que ganar, hay que ganar; muchas veces es el chip el que hay que cambiar”, afirmó.

Asimismo, el nuevo entrenador solicitó el respaldo de la afición en este momento del club: “El eslabón de la hinchada es uno de los más importantes, tenemos que estar unidos”.

Finalmente, Martínez se refirió al encuentro que sostuvo con integrantes del grupo de animación “Los de Arriba”, quienes acudieron al fraccionamiento donde se ubica el equipo para expresar su postura ante la situación y la llegada del nuevo técnico.

“Están en todo su derecho de expresar lo que piensan. Los escuché y los entiendo perfectamente. Coincidimos en una plática de 20 minutos y les comenté que el perfil de Javier encaja con este momento, porque es un tipo ganador. A pesar de la rivalidad con Tijuana, ahí te das cuenta de la persona que es”, concluyó.

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