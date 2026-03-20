Hoy No Circula sábado 21 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Este 21 de marzo sigue el programa habitual del Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Conoce qué autos no podrán circular y evita multas.

Hoy no circula. Conoce las restricciones vehiculares en la CDMX | Reuters

El programa Hoy No Circula sigue siendo una de las principales medidas para mitigar la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. Este 21 de marzo, tercer sábado del mes, se mantiene el calendario habitual para las restricciones vehiculares.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se mantienen monitoreando la calidad del aire por si es necesario activar el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no salen este 21 de marzo y cuáles sí?

El sábado 21 de marzo 2026, la restricción vehicular estará activa en la Ciudad de México y el Estado de México. Los vehículos que no podrán circular son los que tengan el holograma 2, así como aquellos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9). Además, los autos con placas foráneas tampoco podrán circular durante todo el día. La restricción aplicará entre las 05:00 y las 22:00 horas, por lo que se recomienda estar pendiente de las restricciones para evitar multas.

Por otro lado, aquellos vehículos que tienen hologramas 00, 0 o que son híbridos y eléctricos estarán exentos de la medida.

Calendario vehicular 2025 | @CAMegalopolis

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de la Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos IMECAS, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables. En este caso, aunque la calidad del aire sigue siendo mala debido a la presencia de ozono, no se ha activado la fase 1 ni el Doble Hoy No Circula para este sábado.

El Doble Hoy No Circula implica una restricción más severa, afectando a un mayor número de vehículos, y es activado únicamente en casos de emergencia ambiental.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si no se respeta el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México o el Estado de México, la multa puede ser considerable. La sanción por incumplir con la restricción vehicular es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede equivaler a varios miles de pesos. Además de la multa económica, los vehículos infractores podrían ser remolcados, lo que implica gastos adicionales.

Por lo tanto, es recomendable asegurarse de conocer las restricciones y evitar la circulación de vehículos que no estén exentos de acuerdo con el programa.

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