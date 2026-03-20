Martín Bravo cree que Pumas puede ser campeón y ve un equipo peligroso rumbo al Clásico Capitalino

Martín Bravo confía en Pumas tras su recuperación. Cree que el equipo tiene posibilidades de ser campeón y destaca el trabajo de Efraín Juárez y la localía en CU

Martín Bravo, exjugador de Pumas y actual entrenador del Puebla sub 21, habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio sobre el momento que vive el conjunto auriazul antes del Clásico Capitalino ante América. El exdelantero universitario se refirió al trabajo de Efraín Juárez, al potencial del plantel, a la fortaleza que representa Ciudad Universitaria y a las posibilidades reales de pelear por el título. Pumas recibirá al América este sábado 21 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, en el duelo de la jornada 12 del Clausura 2026.

El contexto del partido también ayuda a entender el tono de sus palabras. Desde el club se ha remarcado la importancia del choque ante las Águilas y el equipo ha mejorado en semanas recientes, con una conexión más fuerte con la tribuna tras la reacción mostrada en partidos clave.

Pumas vuelve a parecer un equipo incómodo

Para Martín Bravo, el principal cambio en Pumas no solo nada más en los resultados, también en la sensación que transmite el equipo. En su análisis, el conjunto universitario empieza a recuperar una identidad competitiva y una imagen más cercana a la de los equipos auriazules que sabían hacerse fuertes en los partidos grandes. Por eso, al hablar del trabajo de Efraín Juárez, sostuvo: “A poquito creo que Efraín le está dando vuelta un poquito a las opiniones, a lo que se veía del equipo y realmente creo que sí ya pudimos ver un rumbo caminando hacia buenos resultados, hacia un buen funcionamiento sobre todo”.

Bravo fue más allá y dejó una frase que resume su lectura del momento auriazul. “Creo que Pumas se está volviendo a hacer ese Pumas peligroso, ese Pumas duro, ese equipo que siempre es difícil de vencer”. A partir de ahí, pidió paciencia y respaldo para el estratega universitario. “Entonces, hay que confiar en Efra, hay que confiar en el trabajo que está haciendo y realmente de a poco se está viendo”.

Un candidato en crecimiento, aunque no el principal

El exfutbolista auriazul no colocó hoy a Pumas como el máximo aspirante al título, pero sí como un equipo que avanza en esa dirección. El argentino señaló la manera en que el cuadro universitario ha competido frente a rivales de mayor peso en la liga. Así lo explicó: “Es verdad que ya lleva mucho tiempo sin ser campeón, pero se le ven cosas importantes al equipo, sobre todo contra los más duros de la liga. Contra Toluca y Cruz Azul, creo que han competido de una muy buena manera”.

Desde esa base, consideró que los felinos sí tienen argumentos para aspirar a instancias importantes. “Cuando uno compite contra esos equipos realmente creo que sí tiene posibilidades de poder llegar aunque sea a instancias finales, de poder acercarse, ojalá y sea campeón como todos deseamos”. Sin embargo, también puso el freno necesario: “Pumas no creo que sea el principal candidato por hoy, pero va a ese camino. Realmente sí lo veo como fuerte contendiente, sí lo veo que cada vez está más fuerte”. Los resultados y la posición en la tabla alimentan la confianza: “Esto siempre da mucho ánimo y da mucha confianza al equipo, sobre todo”.

La delantera necesita tiempo para soltarse

En otro de los puntos relevantes de la charla, Martín Bravo habló del ataque universitario y defendió el potencial de los futbolistas que hoy ocupan esa zona. Su lectura apunta a que se trata de jugadores con condiciones, aunque todavía en proceso de entendimiento dentro de la cancha. En ese sentido, comentó: “Son buenos jugadores, tienen muy buenas características. Yo creo que por ahí falta que se conozcan un poquito más”.

Bravo insistió en que el paso del tiempo puede ayudar a que esa zona funcione mejor: “Realmente a mí me encanta Memo (Martínez), es un delantero de área. Realmente son muy buenos jugadores. Yo creo que están empezando a conocer, están empezando a ver los movimientos de uno y de otro”. Su conclusión fue clara: el ataque está cubierto, pero necesita sincronía. “El equipo va agarrando ritmo, va agarrando ahí ese toque que necesita y bueno, siempre necesita de jugadores desequilibrantes“.

Efraín Juárez, intensidad pura en el banquillo

Si algo destacó Bravo del actual entrenador de Pumas fue su manera de vivir el juego. Desde su perspectiva, la personalidad de Efraín Juárez no es nueva, sino una extensión natural de lo que ya mostraba cuando era futbolista. “Sí, es muy efusivo, es muy efusivo. Lo vi así desde jugador, siempre lo vi así”, señaló.

Aun así, también apuntó que el crecimiento del técnico pasa por encontrar el equilibrio que exige el banquillo. “Pero bueno, yo creo que le está encontrando la vuelta, de a poquito él está trabajando. Él se hace sentir, él se expresa mucho y bueno, él lo vive de esa manera”. Bravo subrayó que el vínculo de Juárez con la institución pesa en este momento: “Él nació en el club, sabe lo que es la universidad, entonces yo creo que por eso tiene esa posibilidad y está bien”. Después matizó con una reflexión propia sobre el oficio de entrenador: “Uno como entrenador también ya tiene que tener un manejo de equipo. Obviamente yo también lo estoy viviendo, estoy aprendiendo. Pero creo que va por buen camino”.

Ciudad Universitaria, una ventaja real para Pumas

Martín Bravo no dudó cuando le preguntaron por la localía en el Olímpico Universitario: para él, CU sí pesa. Y lo dijo desde la experiencia de haber jugado en ese escenario con la camiseta auriazul. “La verdad que CU es una fortaleza. Realmente da mucho gusto el acompañamiento de la gente, el apoyo de la gente pesa”.

El exdelantero explicó que esa energía puede impulsar al local y al mismo tiempo incomodar al visitante. “Muchos dirán que no, pero realmente el apoyo y ver el estadio lleno, el Goya, la verdad que si a nosotros que jugamos ahí nos ayudaba, imagínate después al rival lo que le provoca”. Desde su mirada, el entorno de CU funciona como un futbolista más. “La localía para cualquier equipo es muy importante. Entonces, tiene que aprovechar justamente eso. Que va a jugar siempre ahí de local, con su gente, con el apoyo. Entonces realmente sí es un jugador más, el famoso jugador número 12”.

El 60 por ciento de la ilusión auriazul

La respuesta más directa de Bravo llegó cuando tuvo que ponerle número a las opciones de Pumas para ser campeón este torneo. Sin rodeos, lanzó una cifra que refleja optimismo, pero también el reconocimiento del peso histórico del club: “Yo creo que tiene un 60%”.

Después explicó por qué eligió ese porcentaje. “Es por lo que se está construyendo, pero realmente nunca ha dejado de ser un equipo grande, entonces siempre va a ser un candidato”. La frase final deja ver el fondo de toda su intervención: Pumas todavía no toca techo, pero ya volvió a ser un equipo que inspira respeto. Y justo antes de medirse al América, ese cambio de percepción puede valer tanto como cualquier estadística.

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