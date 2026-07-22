Tecos de Los Dos Laredos vs Rieleros de Aguascalientes, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el duelo entre Tecos y Rieleros con la mejor cobertura, jugada a jugada y todas las emociones

Tecos de Los Dos Laredos llega al segundo partido de la serie con la urgencia de ganar para empatarla y comenzar a mejorar sus números en la temporada, cuando esta noche se enfrente a los Rieleros de Aguascalientes en el segundo juego en el Parque Alberto Romo Chávez.

Los Rieleros los vencieron 7-1 en el primer duelo, por lo que buscarán el segundo triunfo para amarrar la serie en casa de una vez por todas, en este duelo de la Zona Norte. La novena de Aguascalientes llega con marca de 36-39, mientras que Los Dos Laredos lleva 29-50, en el último lugar de la clasificación.

La emoción del rey de los deportes se disfruta en Claro Sports. Sigue este duelo entre dos novenas dispuestas a tomar el control desde la primera entrada, con una cobertura completa que incluirá cada jugada, estadísticas, incidencias y los momentos clave de un partido que promete mantener la tensión hasta el último out.

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