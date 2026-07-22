Inter Miami vs Chicago Fire, en vivo: Robert Lewandowski va de titular
Sigue el minuto a minuto del partido del partido de la semana 17 de la Major League Soccer hoy
¿Cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter de Miami?
Lionel Messi no estará disponible para el regreso del Inter Miami a la actividad de la MLS. El argentino se perdería los partidos ante Chicago Fire y CF Montréal, además del Juego de Estrellas de la MLS del 29 de julio, ya que el calendario coincide con el periodo de descanso recomendado después de su participación en el Mundial 2026. Por ahora, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a las canchas con el conjunto de Miami.
MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Chicago Fire, al momento
Mientras que el Inter Miami contará con Luis Suárez y Berterame. Los seleccionados que fueron parte del Mundial como Leo Messi y Rodrigo De Paul.
Inter Miami: Ríos, Reguilón, Dos Santos, Fray, Mura, Segovia, Bright, Ruíz, Suárez, Berterame, Silvetti
El once del partido de esta tarde tendrá a Robert Lewandowski de titular en su visita a Miami:
Chicago Fire: Brady, Dean, Waterman, Eliott, Gutman, Zinckernagel, D’Avila, Salétros, Bamba, Haile-Selassie, Lewandowski
¿A qué hora juegan Inter Miami vs Chicago Fire hoy 22 de julio el partido de la MLS 2026?
El partido entre Inter Miami y el Chicago Fire será a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 19:30 horas del Este y 16:30 horas del pacífico.
Inter Miami vs Chicago Fire, EN VIVO
¡Bienvenidos al minuto a minuto! La MLS retoma su actividad después de la pausa por el Mundial 2026 con un partido que concentra gran parte de la atención: Inter Miami recibe a Chicago Fire en el Nu Stadium, en un duelo que podría marcar el debut de Robert Lewandowski en el fútbol estadounidense.
El delantero polaco llega como el principal foco del encuentro después de que su estreno con Chicago Fire se retrasara por la suspensión de su partido anterior ante Vancouver Whitecaps. Del otro lado, Inter Miami espera la reincorporación de Lionel Messi tras la final mundialista, aunque el argentino podría contar con algunos días de descanso antes de volver a la actividad con el conjunto de Florida.
Todo está listo para el regreso de la MLS y para un partido que podría presentar por primera vez un enfrentamiento entre dos de los nombres más importantes del fútbol mundial en los últimos años. Sigue todos los detalles en Claro Sports.