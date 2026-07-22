Inter Miami vs Chicago Fire, en vivo: Robert Lewandowski va de titular

Inter Miami vs Chicago Fire, EN VIVO

¡Bienvenidos al minuto a minuto! La MLS retoma su actividad después de la pausa por el Mundial 2026 con un partido que concentra gran parte de la atención: Inter Miami recibe a Chicago Fire en el Nu Stadium, en un duelo que podría marcar el debut de Robert Lewandowski en el fútbol estadounidense.

El delantero polaco llega como el principal foco del encuentro después de que su estreno con Chicago Fire se retrasara por la suspensión de su partido anterior ante Vancouver Whitecaps. Del otro lado, Inter Miami espera la reincorporación de Lionel Messi tras la final mundialista, aunque el argentino podría contar con algunos días de descanso antes de volver a la actividad con el conjunto de Florida.

Todo está listo para el regreso de la MLS y para un partido que podría presentar por primera vez un enfrentamiento entre dos de los nombres más importantes del fútbol mundial en los últimos años. Sigue todos los detalles en Claro Sports.