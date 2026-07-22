Guatemala vs Costa Rica en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Guatemala y Costa Rica inician su camino con la ilusión de la clasificación.

Guatemala vs Costa Rica, horario y dónde ver, Premundial sub 20 Concacaf

La Selección Sub-20 de Guatemala y la de Costa Rica pondrán en marcha su participación en el Campeonato sub-20 de Concacaf 2026 cuando se enfrenten este viernes 24 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro, correspondiente al Grupo B, marcará el debut de ambos equipos en un torneo que otorga boletos para la próxima Copa Mundial Sub-20. Con México y Antigua y Barbuda también integrando la zona, sumar en el estreno puede ser determinante para las aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

Guatemala, dirigida por el argentino Sebastián Bini, llega tras varias semanas de preparación, que incluyeron una concentración en Quetzaltenango para adaptarse a las exigencias físicas antes del viaje a México. El plantel confía en realizar un buen torneo y buscar el regreso de la Azul y Blanco a una Copa del Mundo Sub-20. El debut ante Costa Rica representa una prueba importante para medir el nivel del equipo antes de enfrentar a Antigua y Barbuda y al anfitrión México.

Costa Rica, bajo la conducción técnica de Randall Row, también afronta el campeonato con la meta de avanzar a las instancias decisivas y competir por un lugar en la cita mundialista. La selección costarricense buscará comenzar con un resultado positivo para tomar impulso en un grupo que reúne a dos de las selecciones con mayor tradición de Centroamérica en categorías juveniles. El duelo promete ser uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo B.

Cabe recordar que los cuatro mejores equipos del torneo, es decir, los semifinalistas, obtendrán un cupo para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 como representantes de Concacaf. Además, el campeón del certamen se unirá a Estados Unidos como clasificado al Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Guatemala vs Costa Rica en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El partido entre Guatemala y Costa Rica por la primera jornada del Premundial sub 20 Concacaf se disputará el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Cuauhtémoc. El horario estipulado para el encuentro es a las 14:00 horas de Centroamérica.

¿Dónde ver en vivo el Guatemala vs Costa Rica del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El duelo entre Guatemala y Costa Rica por el Premundial sub 20 se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrás seguir toda la información a través de Claro Sports.

Guatemala vs Costa Rica en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Guatemala disputará su 23ª participación en el Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf tras clasificar directamente como una de las selecciones mejor posicionadas en el Ranking Sub-20 Masculino de Concacaf. Los guatemaltecos buscarán su primer título regional después de finalizar dos veces como subcampeones, en 1962 y 1973.

Por el otro lado, Costa Rica va en búsqueda de su tercer título regional y el primero desde 2009. Los Ticos clasificaron tras finalizar en el primer lugar del Grupo E en los Clasificatorios Sub-20 de Concacaf 2026 con un récord invicto de 3-1-0. La Tricolor ganó el Campeonato Sub-20 de Concacaf en 1988 y 2009, y también alcanzó la Final en 1994 y 2011.

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