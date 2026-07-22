Independiente Medellín vs Vasco Da Gama, en vivo la Copa Sudamericana: resultado y goles de los playoffs

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Independiente Medellín y Vasco Da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Independiente Medellín vs Vasco Da Gama, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto: Independiente Medellín vs Vasco Da Gama

Vale la pena recordar que, después de lo que suceda en los primeros 90 minutos de esta llave entre colombianos y brasileños. Habrá que esperar una semana para descubrir al siguiente clasificado para los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta será el miércoles 29 de julio en el Estadio Sao Januário.

4:35 p.m. | Deportivo Independiente Medellín y Vasco Da Gama retornan a los camerinos para ajustar los últimos detalles previos al juego de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana. Los colombianos estrenarán su uniforme de local, ahora producido por Reebok. Mientras que, los brasileños utilizarán su indumentaria de color blanco.

Vasco Da Gama también llega con un cambio de aires. Pues, el portugués Pedro Emanuel llegó al equipo brasileño para esta nueva temporada. A diferencia de los colombianos, el conjunto del Rio de Janeiro ya tuvo su primer partido tras la pausa mundialista. En la jornada número 19 del Brasileirao, Vasco cayó por la mínima diferencia ante Vítoria en condición de visitante.

Para esta segunda parte del año 2026, Deportivo Independiente Medellín ha sumado varias caras nuevas. La más rimbombante, ya anteriormente mencionada, es la llegada de Luis Amaranto Perea como nuevo entrenador. Sumado a eso, los fichajes de Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Alfonso Simarra y Jeison Medina, prometen un cambio radical en el rojo paisa.

4:07 p.m. | Vasco Da Gama de Brasil tiene todo listo en el campo para que sus jugadores salga a hacer los movimientos precompetitivos. El equipo de Rio de Janeiro tiene varios colombianos en su plantilla; Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas.

4:03 p.m. | Deportivo Independiente Medellín ya se prepara para saltar al terreno de juego y realizar sus trabajos de calentamiento. Está será la primera vez que Luis Amaranto Perea pise el Estadio Atanasio Girardot de Medellín como director técnico del ‘poderoso’ de la montaña.

¡Sean todos bienvenidos! Vuelve la acción del fútbol de clubes tras lo que acontecido en la Copa Mundial de la FIFA. Deportivo Independiente Medellín será el primer club del Fútbol Profesional Colombiano en tener participación internacional. Vasco Da Gama de Brasil aterriza en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para disputar el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Vale la pena recordar que, el ‘poderoso’ de la montaña jugará sin presencia de hinchas en las tribunas debido a la sanción que arrastra por lo ocurrido en el juego ante Flamengo de Brasil por Copa Libertadores de América.

¿A qué hora inicia Independiente Medellín vs Vasco Da Gama hoy, 22 de julio de 2026?

El duelo de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín tendrá su pitazo inicial a partir de las cinco de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las cuatro de la tarde.

Alineaciones de Independiente Medellín vs Vasco Da Gama para el partido de ida de los playoffs, al momento

DIM: Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; John Montaño, Halam Loboa, Didier Moreno, Juan José Córdoba; Agustín Martegani y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; John Montaño, Halam Loboa, Didier Moreno, Juan José Córdoba; Agustín Martegani y Yony González. Vasco Da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cuan Barros; Carlos Andrés Gómez, Adson, Nuno Moreira y Brenner. D.T.: Pedro Emanuel.

¿Dónde ver Independiente Medellín vs Vasco Da Gama en vivo? Canales de TV y streaming online

La distribución de señales realizada para esta ocasión en la Copa Sudamericana puso el partido en DSports. Además del cableoperador específico que tiene este canal, se puede ver con una conexión a internet y suscripción a la plataforma de streaming Dgo.

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