¿Qué pasa con los jugadores de México después del Mundial 2026? Altas, rumores y nuevos destinos

Algunas figuras esperaban tener ofertas, mientras que otros ya confirmaron un cambio de aires para este segundo semestre

Quiñones, Mora y Pineda, en el ojo del mercado | Imago7

Después de la participación de la selección mexicana en el Mundial 2026, varios futbolistas comenzaron una nueva etapa en sus carreras; mientras que otros permanecen en sus clubes a la espera de oportunidades. El mercado posterior a la Copa del Mundo abrió distintos escenarios para los jugadores del Tricolor, desde movimientos confirmados hasta rumores que no se han concretado.

Algunos elementos aprovecharon el escaparate mundialista para definir su futuro, como Orbelín Pineda y Jorge Sánchez, quienes regresaron al fútbol mexicano después de sus etapas en Grecia. Otros casos, como Guillermo Ochoa, marcaron el cierre de una carrera internacional, mientras que futbolistas como Luis Chávez y César Montes aparecen en la agenda de clubes de la Liga MX, sin que sus movimientos se hayan concretado.

Orbelín Pineda, Jorge Sánchez y los retornos a México

Orbelín Pineda y Jorge Sánchez son los ejemplos más claros de futbolistas que definieron su futuro tras la Copa del Mundo. Pineda dejó el AEK de Atenas para unirse a Rayados de Monterrey, de la mano de Matías Almeyda; mientras que Sánchez le puso fin a un paso incómodo por las filas del PAOK Salónica; y regresó en poco tiempo al fútbol mexicano para integrarse al proyecto de los Rojinegros del Atlas, al mando de Hernán Crespo. El mediocampista y el lateral regresaron a la Liga MX para integrarse a clubes donde tendrán actividad regular y continuidad en sus proyectos deportivos.

Jugadores que cierran etapas y renovaciones

Guillermo Ochoa confirmó su retiro como jugador profesional después del Mundial. El guardameta vio su última participación a nivel selección en el triunfo de México sobre Chequia en el Estadio Azteca por 3-0, dejando al Aris Limassol de Chipre como el último equipo en su extensa carrera. Se esperaba que ‘Paco Memo’ vistiera por última vez los colores de las Águilas del América o que tuviera un breve paso por la MLS; sin embargo el cancerbero optó por colgar los guantes.

Por su parte, el juvenil sensación del Tricolor, Gilberto Mora, renovó contrato con los Xolos de Tijuana, dejando su valor actual en alrededor de los 10 millones de euros, pero con un costo de salida posiblemente mayor; manteniéndose como una pieza en la planificación del club. A pesar de ello las aguas en el fútbol de estufa se mueven constantemente a su alrededor, y está a la espera de que se haga realidad el supuesto interés del Borussia Dortmund de la Bundesliga.

Raúl Jiménez y el reencuentro con un viejo amor

Raúl Jiménez recibió la noticia durante el Mundial de que el Fulham no contaría con él para la próxima temporada de la Premier League; sin embargo, manera inmediata, el delantero hizo oficial su incorporación al Wolverhampton, equipo que conoce a la perfección y cuya afición lo tiene plenamente identificado como un hombre que sabe resolver partidos a punta de goles. El ‘Lobo de Tepeji’ buscará mantenerse en nivel óptimo, ahora en la Championship de Inglaterra.

Julián Quiñones y oportunidades en Europa

El rendimiento de Julián Quiñones en el Mundial generó rumores de un posible fichaje en Europa. Se mencionó al Chelsea de Inglaterra como un club interesado en sus servicios; sin embargo, su actual contrato con Al-Qadsiah incluye una cláusula de rescisión de 200 millones de dólares que complica cualquier negociación, manteniendo al delantero en su club de Arabia Saudita por el momento.

Lesiones y ajustes: Santiago Gimenez

Santiago Gimenez sufrió una lesión de tobillo en el último partido de México, lo que lo mantendrá fuera de actividad por aproximadamente dos meses. En Italia aseguran que el delantero no está considerado para la próxima temporada por el AC Milan, aunque tampoco ven conveniente una venta inmediata, por lo que se analiza la posibilidad de una salida a préstamo.

Futuro incierto y rumores de transferencias

Varios jugadores mantienen su situación abierta tras la Copa del Mundo. Luis Chávez sigue perteneciendo al Dinamo de Moscú, pero figura como opción para reforzar al América, mientras que César Montes continúa en el Lokomotiv de Moscú y aparece como posible refuerzo del Cruz Azul, sin embargo, las negociaciones con el conjunto celeste se encuentran estancadas. Por su parte, César Huerta no tuvo la actuación esperada en la Copa del Mundo y existe la posibilidad de que también regrese a México, con Toluca mostrando interés en sus servicios.

Finalmente, elementos como Israel Reyes, Armando González y Roberto Alvarado, se esperaba despertaran interés en el mercado internacional; sin embargo no han recibido ofertas concretas, por lo que seguirán en sus equipos actuales.

Después de la Copa del Mundo, los futbolistas mexicanos comenzaron a definir sus próximos pasos entre nuevos retos, renovaciones y posibilidades de transferencia. Mientras algunos ya encontraron destino, otros esperan que el mercado determine el siguiente capítulo de sus carreras.

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