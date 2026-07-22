Gilberto Mora dispara su valor a 25 millones tras el Mundial 2026 y rompe récord

El mediocampista de Xolos pasó de 10 a 25 millones de euros y es el jugador más caro de la Liga MX

Gilberto Mora durante el Mundial 2026 | Alejandra Suárez/Claro Sports

Gilberto Mora convirtió su participación en el Mundial 2026 en un nuevo avance dentro de su carrera. La actualización publicada este miércoles 22 de julio por Transfermarkt colocó al mediocampista de los Xolos de Tijuana con un valor de mercado de 25 millones de euros, cifra que lo posiciona como el futbolista más valioso de la Liga MX y de la selección mexicana.

Antes de comenzar la Copa del Mundo, el jugador de 17 años estaba tasado en 10 millones de euros. Esa cantidad correspondía al 20 de mayo de 2026, semanas antes del inicio del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Después de su actuación con el Tricolor, la cotización de Mora aumentó 15 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 150 por ciento respecto de su precio anterior. Con este ajuste, el futbolista superó a los integrantes de la selección mexicana que militan en Europa y estableció una nueva referencia entre los jugadores registrados en el campeonato mexicano.

Mora también hizo historia al ser el jugador más joven entre todas las selecciones que participaron en el Mundial 2026. Además, se convirtió en el mexicano de menor edad en disputar minutos en una Copa del Mundo, tanto como suplente como dentro de una alineación titular.

El mediocampista acumuló 213 minutos durante la competencia. Ingresó de cambio en el debut de México frente a Sudáfrica y posteriormente fue titular contra Chequia, Ecuador e Inglaterra. El único encuentro en el que no tuvo actividad fue ante Corea del Sur durante la fase de grupos.

Gilberto Mora entra al top 10 de los jugadores sub 18 más valiosos del mundo

Con un valor de mercado de 25 millones de euros, Gilberto Mora ocupa el décimo lugar entre los futbolistas sub 18 más cotizados del mundo. El mediocampista de 17 años y jugador de los Xolos de Tijuana aparece en una lista encabezada por Ayyoub Bouaddi, del Lille, con 80 millones de euros, y se mantiene por encima de varios prospectos internacionales tras el aumento que registró luego de su participación en el Mundial 2026.

Gilberto Mora entre los jugadores más valiosos | Claro Sports

Su rendimiento le permitió ganarse un lugar en el equipo dirigido por Javier Aguirre a pesar de ser el integrante más joven de la convocatoria. Mora participó en la generación de juego ofensivo, asumió responsabilidades con el balón y mantuvo su puesto durante la fase decisiva, en la que México avanzó hasta los octavos de final. Esa continuidad aumentó su exposición ante clubes y visores internacionales.

La nueva valoración también refuerza la posibilidad de que el jugador continúe su carrera en Europa. Mora amplió su contrato con Xolos antes del Mundial y podrá concretar una transferencia internacional cuando cumpla 18 años, el próximo 14 de octubre de 2026, de acuerdo con las condiciones aplicables a futbolistas menores de edad.

El valor publicado por Transfermarkt funciona como una estimación basada en la edad, el rendimiento, el contrato, la proyección y las condiciones del mercado, por lo que no representa necesariamente la cantidad final de una futura negociación. Sin embargo, el salto de 10 a 25 millones de euros confirma el impacto que tuvo el Mundial en la cotización de Gilberto Mora y lo coloca como el principal activo joven del futbol mexicano.

Así el valor de los jugadores mexicanos tras el Mundial 2026

# Jugador Posición Edad Club Valor de mercado 1 Raúl Rangel Portero 26 Chivas 8.00 mill. € 12 Carlos Acevedo Portero 30 Santos 2.80 mill. € 5 Johan Vásquez Defensa 27 Genoa 14.00 mill. € 3 César Montes Defensa 29 Lokomotiv Moscú 7.50 mill. € 7 Luis Romo Defensa 31 Chivas 3.00 mill. € 20 Mateo Chávez Defensa 22 AZ Alkmaar 4.00 mill. € 23 Jesús Gallardo Defensa 31 Toluca 2.80 mill. € 15 Israel Reyes Defensa 26 América 6.50 mill. € 2 Jorge Sánchez Defensa 28 Atlas 2.00 mill. € 4 Edson Álvarez Defensa 28 West Ham United 15.00 mill. € 6 Érik Lira Mediocampista 26 Cruz Azul 14.00 mill. € 24 Luis Chávez Mediocampista 30 Dinamo Moscú 6.00 mill. € 18 Obed Vargas Mediocampista 20 Atlético de Madrid 10.00 mill. € 17 Orbelín Pineda Mediocampista 30 Monterrey 7.00 mill. € 8 Álvaro Fidalgo Mediocampista 29 Betis 6.00 mill. € 19 Gilberto Mora Mediocampista 17 Tijuana 25.00 mill. € 26 Brian Gutiérrez Mediocampista 23 Chivas 8.00 mill. € 10 Alexis Vega Mediocampista 28 Toluca 8.00 mill. € 21 César Huerta Mediocampista 25 RSC Anderlecht 3.50 mill. € 25 Roberto Alvarado Mediocampista 27 Chivas 10.00 mill. € 11 Santiago Gimenez Delantero 25 AC Milan 18.00 mill. € 14 Armando González Delantero 23 Chivas 15.00 mill. € 16 Julián Quiñones Delantero 29 Al Qadisiya 14.00 mill. € 9 Raúl Jiménez Delantero 35 Wolverhampton 3.00 mill. € 22 Guillermo Martínez Delantero 31 Pumas 1.50 mill. €

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