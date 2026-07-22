Gilberto Mora dispara su valor a 25 millones tras el Mundial 2026 y rompe récord
El mediocampista de Xolos pasó de 10 a 25 millones de euros y es el jugador más caro de la Liga MX
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Gilberto Mora convirtió su participación en el Mundial 2026 en un nuevo avance dentro de su carrera. La actualización publicada este miércoles 22 de julio por Transfermarkt colocó al mediocampista de los Xolos de Tijuana con un valor de mercado de 25 millones de euros, cifra que lo posiciona como el futbolista más valioso de la Liga MX y de la selección mexicana.
Antes de comenzar la Copa del Mundo, el jugador de 17 años estaba tasado en 10 millones de euros. Esa cantidad correspondía al 20 de mayo de 2026, semanas antes del inicio del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.
Después de su actuación con el Tricolor, la cotización de Mora aumentó 15 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 150 por ciento respecto de su precio anterior. Con este ajuste, el futbolista superó a los integrantes de la selección mexicana que militan en Europa y estableció una nueva referencia entre los jugadores registrados en el campeonato mexicano.
Mora también hizo historia al ser el jugador más joven entre todas las selecciones que participaron en el Mundial 2026. Además, se convirtió en el mexicano de menor edad en disputar minutos en una Copa del Mundo, tanto como suplente como dentro de una alineación titular.
El mediocampista acumuló 213 minutos durante la competencia. Ingresó de cambio en el debut de México frente a Sudáfrica y posteriormente fue titular contra Chequia, Ecuador e Inglaterra. El único encuentro en el que no tuvo actividad fue ante Corea del Sur durante la fase de grupos.
Gilberto Mora entra al top 10 de los jugadores sub 18 más valiosos del mundo
Con un valor de mercado de 25 millones de euros, Gilberto Mora ocupa el décimo lugar entre los futbolistas sub 18 más cotizados del mundo. El mediocampista de 17 años y jugador de los Xolos de Tijuana aparece en una lista encabezada por Ayyoub Bouaddi, del Lille, con 80 millones de euros, y se mantiene por encima de varios prospectos internacionales tras el aumento que registró luego de su participación en el Mundial 2026.
Su rendimiento le permitió ganarse un lugar en el equipo dirigido por Javier Aguirre a pesar de ser el integrante más joven de la convocatoria. Mora participó en la generación de juego ofensivo, asumió responsabilidades con el balón y mantuvo su puesto durante la fase decisiva, en la que México avanzó hasta los octavos de final. Esa continuidad aumentó su exposición ante clubes y visores internacionales.
La nueva valoración también refuerza la posibilidad de que el jugador continúe su carrera en Europa. Mora amplió su contrato con Xolos antes del Mundial y podrá concretar una transferencia internacional cuando cumpla 18 años, el próximo 14 de octubre de 2026, de acuerdo con las condiciones aplicables a futbolistas menores de edad.
El valor publicado por Transfermarkt funciona como una estimación basada en la edad, el rendimiento, el contrato, la proyección y las condiciones del mercado, por lo que no representa necesariamente la cantidad final de una futura negociación. Sin embargo, el salto de 10 a 25 millones de euros confirma el impacto que tuvo el Mundial en la cotización de Gilberto Mora y lo coloca como el principal activo joven del futbol mexicano.
Así el valor de los jugadores mexicanos tras el Mundial 2026
|#
|Jugador
|Posición
|Edad
|Club
|Valor de mercado
|1
|Raúl Rangel
|Portero
|26
|Chivas
|8.00 mill. €
|12
|Carlos Acevedo
|Portero
|30
|Santos
|2.80 mill. €
|5
|Johan Vásquez
|Defensa
|27
|Genoa
|14.00 mill. €
|3
|César Montes
|Defensa
|29
|Lokomotiv Moscú
|7.50 mill. €
|7
|Luis Romo
|Defensa
|31
|Chivas
|3.00 mill. €
|20
|Mateo Chávez
|Defensa
|22
|AZ Alkmaar
|4.00 mill. €
|23
|Jesús Gallardo
|Defensa
|31
|Toluca
|2.80 mill. €
|15
|Israel Reyes
|Defensa
|26
|América
|6.50 mill. €
|2
|Jorge Sánchez
|Defensa
|28
|Atlas
|2.00 mill. €
|4
|Edson Álvarez
|Defensa
|28
|West Ham United
|15.00 mill. €
|6
|Érik Lira
|Mediocampista
|26
|Cruz Azul
|14.00 mill. €
|24
|Luis Chávez
|Mediocampista
|30
|Dinamo Moscú
|6.00 mill. €
|18
|Obed Vargas
|Mediocampista
|20
|Atlético de Madrid
|10.00 mill. €
|17
|Orbelín Pineda
|Mediocampista
|30
|Monterrey
|7.00 mill. €
|8
|Álvaro Fidalgo
|Mediocampista
|29
|Betis
|6.00 mill. €
|19
|Gilberto Mora
|Mediocampista
|17
|Tijuana
|25.00 mill. €
|26
|Brian Gutiérrez
|Mediocampista
|23
|Chivas
|8.00 mill. €
|10
|Alexis Vega
|Mediocampista
|28
|Toluca
|8.00 mill. €
|21
|César Huerta
|Mediocampista
|25
|RSC Anderlecht
|3.50 mill. €
|25
|Roberto Alvarado
|Mediocampista
|27
|Chivas
|10.00 mill. €
|11
|Santiago Gimenez
|Delantero
|25
|AC Milan
|18.00 mill. €
|14
|Armando González
|Delantero
|23
|Chivas
|15.00 mill. €
|16
|Julián Quiñones
|Delantero
|29
|Al Qadisiya
|14.00 mill. €
|9
|Raúl Jiménez
|Delantero
|35
|Wolverhampton
|3.00 mill. €
|22
|Guillermo Martínez
|Delantero
|31
|Pumas
|1.50 mill. €