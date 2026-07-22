Tour de Francia 2026, etapa 17: lo mejor de Isaac del Toro hoy 22 de julio

El ciclista mexicano sigue en el tercer lugar de la tabla general y mantiene el maillot blanco, revive los mejores momentos de la etapa

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 dejó un cierre de alta velocidad en Voiron, donde Jasper Philipsen consiguió su primera victoria de la edición. El corredor del Alpecin-Premier Tech aprovechó el trabajo de Mathieu van der Poel en los metros finales para imponerse en el sprint sobre Mauro Schmid y Olav Kooij.

Isaac del Toro terminó en la posición 52, a 8 minutos y 46 segundos del ganador, pero conservó el tercer lugar de la clasificación general y el maillot blanco. Tadej Pogacar cruzó la meta en el sitio 50 y se mantuvo como líder de la carrera. Revive por Claro Sports las acciones más destacadas de una jornada marcada por las fugas, los ataques y la definición al embalaje.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 22 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputó este miércoles 22 de julio entre Chambéry y Voiron, con una distancia total de 174.7 kilómetros y un desnivel acumulado de aproximadamente 2,200 metros. Aunque estaba considerada como una jornada de transición, el perfil presentó terreno suficiente para favorecer los ataques y las escapadas antes de la definición.

Los primeros 60 kilómetros atravesaron el parque natural regional de Bauges e incluyeron cuatro puertos de montaña, entre ellos el Col des Prés. Después, el pelotón ingresó al parque natural de Chartreuse, con sectores ondulados y ascensos como el Col de Couz. A seis kilómetros de la meta apareció una subida de 2.5 kilómetros con una pendiente media del 3.5%, seguida por el descenso hacia Voiron, donde la victoria se resolvió al sprint.

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