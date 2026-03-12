Sigma Olomouc vs Mainz, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo checo quiere dar el golpe ante los alemanes.

El Sigma Olomouc recibe al Mainz en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que marcará el inicio de una serie clave para ambos equipos en la lucha por avanzar en el torneo europeo. El conjunto checo intentará aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el equipo alemán llega con la intención de confirmar su buen rendimiento en la competición. En esta nota podrás seguir la transmisión en vivo del partido y todos los detalles para verlo desde México y Centroamérica.

El Mainz accedió directamente a los octavos de final después de terminar entre los ocho mejores equipos de la fase liga, lo que le permitió evitar la ronda de play-offs. Ahora afronta esta eliminatoria bajo la dirección de Urs Fischer, quien buscará llevar al club alemán más lejos en la competición tras experiencias anteriores en torneos europeos. Por su parte, el Sigma Olomouc consiguió su clasificación tras superar al Lausanne-Sport con un global de 3-2 en la ronda de play-offs, demostrando que puede competir ante rivales de mayor peso. El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Rijeka y Strasbourg.

Sigma Olomouc vs Mainz: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Sigma Olomouc vs Mainz hoy jueves 12 de marzo?

El partido Sigma Olomouc vs Mainz se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Conference League 2026: Calendario completo de partidos

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Conference League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo

Rijeka vs Racing de Estrasburgo | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Lech Poznan vs Shakhtar | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

AZ vs Sparta Praga | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Samsunspor vs Rayo Vallecano | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas

Sigma Olomouc vs Mainz 05 | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Crystal Palace vs AEK Larnaca | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

Fiorentina vs Rakow | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celje vs AEK Atenas | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas

