Vive Latino 2026: ¿Dónde ver en vivo la transmisión de todos los conciertos del festival?

El festival Vive Latino 2026 se realizará los días 14 y 15 de marzo en la Ciudad de México. El evento contará con transmisión en vivo para el público en México que no pudo asistir y en otros países a través de plataformas digitales. La transmisión forma parte de la estrategia de livestream que impulsa Amazon Music para ampliar el acceso al festival.

Dicha plataforma será la encargada de transmitir el festival por tercer año consecutivo. La cobertura incluirá conciertos, entrevistas con artistas y contenido desde el interior del evento. La transmisión iniciará a las 15:20 horas y finalizará a las 02:20 del día siguiente durante las dos jornadas del festival.

Además de los conciertos, el streaming incluirá acciones desde backstage y recorridos dentro del recinto. Los conductores Gerudito y María Letona participarán en la cobertura digital del festival. De acuerdo con Amazon Music, el objetivo es acercar el evento a audiencias que no asisten al recinto.

¿Dónde ver en vivo el festival de música Vive Latino 2026?

El Vive Latino 2026 podrá verse en vivo a través de la app de Amazon Music, Amazon Prime Video y el canal ‘En Vivo’ de Amazon Music en Twitch. La transmisión contará con tres señales simultáneas que cubrirán distintos escenarios del festival, pues cabe recordar que se lleva a cabo en distintos escenarios cada presentación.

También se podrá acceder a la transmisión mediante dispositivos con asistente de voz Amazon Alexa. Los usuarios podrán activar la transmisión mediante el comando “Alexa, ponme el Vive Latino”. La cobertura tendrá disponibilidad en más de 240 países y territorios.

Vive Latino 2026: ¿Cuál es la cartelera confirmada para este año?

El cartel del Vive Latino 2026 incluye a artistas y bandas de distintos países. Entre los participantes confirmados se encuentran agrupaciones de música en español e internacional que formarán parte de las presentaciones durante los dos días del festival.

Airbag, Alcalá Norte, Allison, Avatar, Banda Machos, Beta, Carlos Sadness, Chetes, Conociendo Rusia, Cuco, Cypress Hill, Esteman & Daniela Spalla, Dubioza Kolektiv, Dread Mar I, El Gran Combo de Puerto Rico, Enanitos Verdes, Erin Memento, Enjambre, Filtro, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Hermanos Gutiérrez, Ke Personajes, Juanes, Ladrones, John Fogerty, Lenny Kravitz, Liran’ Roll, Los Amigos Invisibles, Los Fabulosos Cadillacs, Los Látigos, Los Pream, Los Viejos, Love of Lesbian, Madre Perla, Malcriada, Maldita Vecindad, Marco Mares, Margaritas Podridas, Mc Davo, Meridian Brothers, Moenia, Monobloco, Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2, Nacho Vegas, Nafta, Orqueska, Percance, Planta Industrial, Reyna Tropical, Rigoberta Bandini, Rusowsky, Rich Mafia (Alemán + GeraMx), Santa Sabina, Steve Aoki, The Smashing Pumpkins, Tom Morello, The Mars Volta, Triciclo Circus Band, Trueno y White Lies.

¡PORQUE USTEDES LO PIDIERON!

Hoy se alinean los días. Y tú decides a cuál ir 🫵

¿Listo para el Vive? #VL26 pic.twitter.com/ElT2x7jg0C — Vive Latino (@vivelatino) February 12, 2026

¿Cómo llegar al Vive Latino 2026 en transporte público? Metro y Metrobús

El Vive Latino se realiza en el Estadio GNP de la Ciudad de México, ubicado dentro de la zona del Autódromo Hermanos Rodríguez. El recinto cuenta con conexión mediante transporte público.

La estación más cercana del Metro es Ciudad Deportiva de la Línea 9de color café. También se puede acceder mediante el Metrobús en la estación Iztacalco de la Línea 2. Estas opciones permiten llegar a la zona del festival desde distintos puntos de la ciudad, solo toma en cuenta que el flujo de personas y vehículos puede ser muy pesado en esos días.

Además, los organizadores del festival de música pusieron a disposición el paquete de Ticket2Ride, en el que podrás pagar para el traslado de ciertos puntos hasta el Estadio GNP. Cuenta con distintas rutas, con salidas desde Mundo E, Condesa, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Lindavista y Parque de los Venados. El boleto de traslado se puede adquirir en ticketmaster.com.mx y tiene un precio que va desde los 350 pesos por día o el abono de 630 por los dos días del eventos.

