Genk vs Friburgo, en vivo: transmisión partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

Las emociones y la intensidad de la fase final de la Europa League arrancan este jueves 12 de marzo en la multiplataforma de Claro Sports, donde se llevará a cabo el duelo entre el Genk de Bélgica y el Friburgo de Alemania en la Cegka Arena en territorio belga, por el partido de ida de los octavos de final del segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

El cuadro de los Buitres llegan a este compromiso como uno de los mejores de la competencia, luego de terminar la Fase de Liga en la séptima posición del certamen con 17 puntos, con lo que se quedó con el pase directo a esta instancia del certamen.

Por su parte, el Genk tuvo que pasar por el Playoff, donde enfrentó a un Dinamo Zagreb que le plantó cara hasta el último minuto. El partido de ida entre ambos equipos terminó 3-1 a favor de los belgas y la vuelta terminó de la misma manera, pero el resultado inclinado hacia los croatas. Por lo que este cruce se tuvo que definir en los tiempos extra, donde las emociones no faltaron con dos anotaciones más para los de Azul y Blanco para finalizar con un global de 6-4.

Genk vs Friburgo: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Genk vs Friburgo hoy 12 de marzo?

El partido entre el Genk y Friburgo se llevará a cabo este 12 e marzo en la Cegka Arena, en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que más tarde se sabrá quién fue el vencedor de este compromiso.

UEFA en vivo: Calendario y dónde ver los partidos de octavos de final de la Europa League

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Europa League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo.

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

