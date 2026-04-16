TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 16 de abril

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¡La intensidad no da tregua en la lucha libre! Esta semana, TNA iMPACT! llega con una cartelera cargada de rivalidades, regresos y cuentas pendientes que prometen sacudir el ring de principio a fin.

El foco estará en el esperado regreso de EC3, quien vuelve tras varios años para medirse ante Eric Young en un enfrentamiento lleno de orgullo y rivalidad. Además, la tensión explotará cuando KC Navarro se enfrente a AJ Francis en un duelo marcado por la traición, donde el deseo de venganza será protagonista.

La acción continúa en la división Knockouts con Tasha Steelz chocando ante Jada Stone, mientras que el campeón mundial Mike Santana tomará la palabra tras los acontecimientos recientes. Por si fuera poco, Alisha Edwards y The System revelarán lo que sigue tras el caos, y en el oscuro universo de Rosemary, la historia da un giro inquietante. Todo está listo para una noche cargada de emociones, giros inesperados y momentos que pueden cambiar el rumbo de TNA. No te lo pierdas

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