La Selección Colombia, a la gran final del Sudamericano sub 17

La ‘Tricolor’ logró despachar a Brasil en la semifinal y le apunta a hacer historia en territorio paraguayo.

Selección Colombia sub 17 | FCF

Por un título esquivo. La Selección Colombia, en su categoría sub 17, espera ponerle fin a una racha de 29 años sin poder salir campeón en dicho certamen rumbo al Mundial. El Defensores del Chaco albergó una semifinal muy valiosa para la ‘Tricolor’, pues derrotó a uno de los rivales más fuertes del continente históricamente hablando.

Después de una campaña algo accidentada por las lesiones, el equipo dirigido por Freddy Hurtado terminó derrotando por 0-3 a Brasil este jueves. Se saborea mejor una victoria ante la Canarinha por goleada. No solo fue por resultado: de hecho el combinado nacional fue superior e hizo valer su aspiración de levantar el título.

El primer tiempo fue cerrado. No se abrieron los arcos, hasta que a los 53′, Adrián Mosquera terminó rompiendo el cero con un pase de Samuel Martínez. El delantero, con perfil cambiado, trazó la diagonal hacia adentro y soltó un zurdazo a todo el ángulo. La pelota besó el palo y salió, pero la polémica va en que no cruzó la línea de gol. Un tanto fantasma que cambió el rumbo del cotejo.

¡GOLAZO DE COLOMBIA!



Adrián Mosquera metió un zapatazo desde fuera del área y puso el 1 a 0 de Colombia frente a Brasil.



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Para acariciar la final, después de los 66′, un contraataque fulminó a los brasileños. Matías Caicedo cedió un balón rasante al área, con tres dedos, el cual no perdonó José Escorcia para configurar la segunda diana del cotejo. La ‘Tricolor’ se floreaba con golazos ante Brasil.

Y para poner la cereza en el pastel, otro golazo se mandó el combinado nacional. El propio Escorcia, iluminado, se tomó confianza y anotó tras levantar un tiro libre de costado. Ejecutando a un rincón, la gran figura ofensiva en el remate del pleito terminó saboreando las mieles de una clasificación pletórica al Mundial.

El título es el objetivo para el onceno cafetero. Del otro lado esperan Ecuador o Argentina para ser los próximos rivales de la ‘Tricolor’ en Asunción, anotando que la final está pactada para el próximo domingo 19 de abril. Grandes sensaciones, luego de golear a un país cuatro veces campeón en esta categoría.

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