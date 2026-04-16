Malacateco vs Cobán Imperial, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido a través del streaming de Clarosports.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Malacateco vs Cobán Imperial válido por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Malacateco tiene 16 puntos y se ubica en el último lugar de la tabla, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y once derrotas. El equipo de Minor Díaz viene de perder 1-0 ante Achuapa como visitante y atraviesa una crisis profunda, con ocho derrotas en sus últimos diez partidos. Esta seguidilla negativa lo complicó seriamente en la tabla acumulada, donde está 11° con 47 puntos y, por peor diferencia de gol que Guastatoya, hoy estaría descendiendo, con Achuapa (43) aún al acecho y Mictlán (49) y Marquense (50) como referencias inmediatas por encima.

Por su parte, Cobán Imperial suma 29 puntos y se mantiene en el quinto lugar, con siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas. El equipo de Martín García igualó 1-1 ante Guastatoya en su última presentación y continúa sin poder levantar su nivel tras un gran inicio de torneo. De hecho, su irregularidad reciente lo obligó a mirar también la tabla acumulada, donde está sexto con 52 unidades, aunque sabe que no puede seguir cediendo terreno ya que arrastra seis partidos consecutivos sin ganar.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Cobán Imperial hoy 16 de abril?

El encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial está programado para el jueves 16 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Municipal Santa Lucía.

Malacateco vs Cobán Imperial: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 20 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

Alineaciones confirmadas del Malacateco vs Cobán Imperial: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Malacateco : Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Andy Soto; Nelson Andrade, Franklin Quinteros, Kevin Ramírez; Byron Angulo y Ángel López. DT : Minor Díaz.

: Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Andy Soto; Nelson Andrade, Franklin Quinteros, Kevin Ramírez; Byron Angulo y Ángel López. : Minor Díaz. Cobán Imperial: Tomás Casas; Marcos Acosta, Thales Moreira, Luis De León, Eduardo Soto; Byron Leal, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira; y Uri Amaral. DT: Martín García.

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