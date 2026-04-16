Flamengo vs Medellín, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 2

El ‘Poderoso’ tendrá un reto de alta dificultad ante los cariocas en el mítico Maracaná.

Flamengo vs DIM, en vivo | Claro Sports

Partido a muerte en la Copa Libertadores. Flamengo, en su casa, espera revalidar el último triunfo a domicilio frente a Cusco. Se le viene encima el Medellín, que carga con la única esperanza de victoria para los oncenos cafeteros en el torneo.

Para no llegar al límite, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo se aferra a la épica. No lo respaldan los resultados, pero por qué no, aspira a dar un golpe frente a un ‘peso pesado’ del continente.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Medellín hoy, 16 de abril en la Copa Libertadores?

Este duelo, pactado en el Maracaná de Río de Janeiro, tendrá su pitazo inicial este jueves a partir de las 7:30 de la noche (hora COL), así como las 21:30 (BRA), con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Copa Libertadores 2026?

Para toda Latinoamérica, las señales de ESPN y Disney+ por streaming le llevan las emociones del campeonato de la Conmebol. De igual modo, en Estados Unidos, Bein Sports transmite los juegos más destacados.

Alineaciones del Flamengo vs Independiente Medellín, al momento

Así forma Flamengo: Por confirmar. DT: Leonardo Jardim.

Así forma el DIM: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esneyder Mena, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra; Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

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