Racing de Estrasburgo vs Mainz, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Conference League 2026

Duelo clave en Francia define al semifinalista tras el 2-0 en la ida

El Estrasburgo recibe al Mainz en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026, en un duelo donde el equipo francés está obligado a remontar para seguir con vida en el torneo. El encuentro se disputará en el Stade de la Meinau, escenario donde los locales intentarán cambiar la historia. El Mainz llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 en la ida, resultado que reflejó su dominio en Alemania. Ahora, el conjunto visitante buscará manejar la eliminatoria, mientras que Estrasburgo apostará por una actuación ofensiva que le permita acercarse a las semifinales en una serie que aún no está definida.

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