Mictlán vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las acciones más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Mictlán y Mixco, válido por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Mictlán suma 25 puntos y se ubica en el noveno lugar, producto de siete triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El equipo de Gabriel Álvarez viene de caer 3-0 ante Marquense como visitante y acumula tres partidos sin ganar, un bajón que cortó el buen momento que había construido en semanas anteriores.

Por su parte, Mixco atraviesa un presente brillante: tiene 32 puntos y ocupa el segundo puesto, con la misma cantidad de unidades que Comunicaciones, aunque con peor diferencia de gol. El equipo de Fabricio Benítez viene de vencer 3-1 a Xelajú MC como local y llega a este duelo en su mejor forma del torneo, ya que sumó 22 de los últimos 27 puntos posibles.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Mixco hoy 16 de abril de 2026?

El encuentro entre Mictlán y Mixco está programado para el jueves 16 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Mixco para la jornada 20, al momento

Mictlán : John Faust; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges, Jonas Herrarte; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte, Miguel Ángel Lemus; y William Fajardo. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges, Jonas Herrarte; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte, Miguel Ángel Lemus; y William Fajardo. : Gabriel Álvarez. Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Esteban García; y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Mictlán vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

26 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Mictlán | Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Mixco 2-1 Mictlán | Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Mixco | Torneo Apertura 2025.

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