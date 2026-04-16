Mateo Chávez desea dar vuelta a la página tras eliminación del AZ alkmaar en la Conference League

El mexicano sabe que ahora su equipo se juega la Copa de los Países Bajos ante el NEC

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | Ed van de Pol / Orange Pictures / DPPI vía AFP

Mateo Chávez, futbolista mexicano que milita en los Países Bajos, compartió su experiencia tras la eliminación de su equipo, AZ Alkmaar, en la UEFA Conference League. El mexicano vivió de cerca una situación complicada, ya que su equipo, que traía una desventaja de 3-0 de la ida, luchó hasta el último minuto en el partido de vuelta contra el Shakhtar Donetsk, un enfrentamiento lleno de emociones y frustraciones. A pesar de que el 2-2 en la vuelta le dio un respiro momentáneo, no fue suficiente para evitar la eliminación, lo que dejó a AZ Alkmaar fuera del torneo continental.

A pesar de las bajas y las circunstancias, Chávez aseguró que todos en el equipo estaban enfocados en dar lo mejor para seguir avanzando. Con un partido trascendental por venir, el objetivo no solo era la remontada, sino también preparar a los compañeros para los próximos enfrentamientos importantes en la temporada. “Yo no estaba al 100%, el entrenador es el que toma las decisiones, sabíamos que íbamos a jugar siendo suplentes, pero teníamos que hacerlo con responsabilidad”, comentó sobre cómo abordaron el desafío del partido. Para Chávez, el grupo se unió con el mismo objetivo: “ir a buscar un marcador, un gol rápido”.

A pesar de los esfuerzos iniciales, el partido tomó un giro negativo para AZ Alkmaar cuando, en la segunda mitad, el equipo contrario comenzó a tomar confianza tras un gol que les dio aún más ventaja. En ese momento, el mexicano reflexionó sobre la dinámica del juego: “Ellos toman confianza, nos echan un poco para atrás, y tuvimos que adaptarnos”. El equipo se replegó, pasando a una línea de cinco defensores, lo que afectó la profundidad del juego que habían trabajado durante la semana.

Sin embargo, a pesar de esos pequeños detalles, el equipo siguió luchando hasta el final, con la esperanza de conseguir el gol que les diera la clasificación. Aunque el rival también era un gran equipo, AZ Alkmaar no dejó de intentar hasta que el tiempo se agotó.

Al final, la eliminación fue dura, pero Chávez se mostró optimista y agradecido por la oportunidad de haber competido a tan alto nivel. En sus palabras, “hay que respaldar las decisiones que toma el entrenador”, independientemente de si jugó o no. A pesar de la frustración por no haber avanzado, el futbolista mexicano se mostró emocionado por el futuro: “Siento que vamos a ser campeones, Dios quiera”, agregó con una sonrisa.

Aunque la eliminatoria no terminó de la mejor manera, el jugador destacó que, a pesar de la situación, el equipo mantuvo la mentalidad de buscar la remontada. “Sabíamos que teníamos una misión muy complicada”, explicó el mexicano, refiriéndose a la desventaja de 3-0 que arrastraban. En su mente, a pesar de la dificultad de la situación, siempre estuvo la idea de salir a buscar un gol rápido y tratar de cambiar el rumbo del encuentro.

Brutal falta sobre Chávez no recibió ni amarilla

En los últimos minutos del primer tiempo, Mateo Chávez sufrió un fuerte golpe en la pierna derecha durante una disputa por el balón con Vinicius Tobias. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que el jugador de Shakhtar Donetsk derribó a Chávez, llegando con el tachón elevado y causando que el mexicano cayera al césped con evidentes señas de dolor. A pesar de la gravedad del impacto, sorprendentemente, Vinicius Tobias no recibió tarjeta amarilla, ni la jugada fue revisada por el VAR. La falta dejó en evidencia la falta de sanción en una jugada que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

¡NO FUE NI AMARILLA! 😡



Entrada de cárcel sobre Mateo Chávez y el árbitro no fue a revisarla al VAR.



Vean cómo quedó la pierna del mexicano. pic.twitter.com/BzGlRETllo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 16, 2026

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