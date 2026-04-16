Euphoria 3, capítulo 2: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

La Rosalía hará su aparición en la serie, donde dará vida a una bailarina de pole dance para sumergirse en la trama de la producción de HBO

Zendaya regresa con Euphoria, pero con un papel distinto | Reuters

La tercera temporada de Euphoria inició su emisión este domingo 12 de abril de 2026 en México, marcando el regreso de la producción tras varios años desde su segunda entrega. El proyecto, creado por Sam Levinson, presenta una nueva etapa en la historia con un cambio en la línea temporal y en el desarrollo de sus personajes.

La serie mantiene su esquema de estreno semanal con un total de ocho episodios, los cuales se liberan cada domingo a través del canal HBO y la plataforma HBO Max. El segundo capítulo forma parte de este calendario y continúa la narrativa iniciada en el episodio inaugural.

Euphoria, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 2 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 2 de la temporada 3 se estrena el domingo 19 de abril de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en las señales oficiales de HBO y su plataforma digital. El horario se mantiene constante para todos los episodios programados dentro de esta entrega.

El lanzamiento semanal permite que la historia avance de manera progresiva, con cada episodio enfocado en las consecuencias de los eventos previos. La distribución simultánea en televisión y streaming facilita el acceso a la audiencia en México.

¿De qué trata el capítulo 1 de Euphoria, temporada 3?

El primer episodio introduce un salto temporal de cinco años, ubicando a los personajes en una etapa posterior a su paso por la preparatoria. La narrativa retoma las decisiones tomadas en temporadas anteriores y plantea nuevas circunstancias para cada uno de los protagonistas.

Rue, personaje interpretado por Zendaya, enfrenta una situación relacionada con una deuda, mientras otros personajes desarrollan trayectorias independientes. La historia aborda temas como la fe, la redención y conflictos personales en un contexto distinto al de las entregas previas.

Euphoria 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La tercera temporada consta de ocho episodios que se estrenan de forma semanal, manteniendo una estructura fija de lanzamiento. Cada capítulo se libera los domingos a las 7:00 p.m. en México, lo que permite seguir la historia en tiempo real conforme avanza la temporada.

Episodio 1: 12 de abril

Episodio 2: 19 de abril

Episodio 3: 26 de abril

Episodio 4: 3 de mayo

Episodio 5: 10 de mayo

Episodio 6: 17 de mayo

Episodio 7: 24 de mayo

Episodio 8: 31 de mayo

¿En qué capítulo de Euphoria 3 sale Rosalía y qué personaje tiene?

La cantante Rosalía aparece en el segundo episodio de la temporada 3, titulado America my Dream. Este capítulo coincide con el inicio de su participación dentro de la serie como parte del desarrollo de nuevos personajes.

Rosalía interpreta a una bailarina en un club, personaje que forma parte de uno de los entornos que adquieren relevancia en la trama. Su participación también incluye material musical dentro de la banda sonora, en colaboración con Hans Zimmer y Labrinth, según información confirmada por la producción.

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