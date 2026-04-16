América vs Toluca en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 15 de Liga MX 2026

Una de las rivalidades más llamativas en los últimos torneos se vuelve a dar, pero ahora en la recta final del torneo

América vs Toluca, horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Entramos a la recta final de la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde América recibe la visita del Toluca en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a la jornada 15 de la competencia. Un partido en el que Las Águilas buscan sacarse la espina clavada por ser eliminado de la Concachampions hace unos días.

A diferencia de los de Coapa, los Diablos Rojos llegan a este compromiso con el ánimo encendido por avanzar a las semifinales del certamen internacional, luego de aplastar al LA Galaxy de la MLS tanto de local como de visitante.

¿Quién transmite en vivo el América vs Toluca y dónde ver el partido de este 16 de abril de 2026?

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Alineaciones probables del América vs Toluca para la jornada 15 del Clausura 2026

Después de la carga de trabajo de ambos clubes, podrían existir algunas ligeras rotaciones, sobre todo porque los Diablos se mantienen compitiendo en dos certámenes y se acercan a la fase final del torneo local; mientras que Las Águilas ya solo apuestan por conquistar su título 17 en su historia dentro del fútbol mexicano.

El mayor problema es para André Jardine, que no solo debe dosificar la carga de actividades a sus pupilos, pues también debe afrontar este compromiso con algunas bajas, como las lesiones de Malagón, Dávila y Henry Martín, quien sigue sin sumar minutos.

América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Erik Sánchez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Vinicius Lima, Brian Rodríguez; Brian Rodríguez.

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Helinho, Nico Castro, Alexis Vega; Paulinho, Jesús Angulo.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Toluca

La rivalidad entre el América y Toluca a lo largo de la historia de los torneos cortos ha ido creciendo, sobre todo recientemente por verse en una final del fútbol mexicano como ocurrió en el Clausura 2025, donde los Diablos evitaron el tetracampeonato de Las Águilas.

Del Invierno 1996 a la fecha, capitalinos y mexiquenses se han visto las caras en 78 ocasiones; los Azulcremas presumen de 26 triunfos y los Escarlatas en 31. En sus últimos cinco enfrentamientos, se han repartido los triunfos y un solo empate.

Toluca 2-0 América | Jornada 17 | Apertura 2025

Toluca 2-0 América | Final, vuelta | Clausura 2025

América 0-0 Toluca | Final, ida | Clausura 2025

América 3-0 Toluca | Jornada 10 | Clausura 2025

Toluca 0-2 América | Cuartos, vuelta | Apertura 2024

América 2-0 Toluca | Cuartos, ida | Apertura 2024

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