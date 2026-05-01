David Benavidez vs Zurdo Ramírez en vivo: fecha, horario y quién transmite la pelea de box por TV

Benavidez y Zurdo Ramírez se enfrentan en Las Vegas con títulos mundiales en juego y trayectorias recientes que marcan el contexto

Zurdo vs Benavidez Horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

El boxeo mexicano tendrá un nuevo capítulo en una de las fechas más relevantes del calendario internacional. El sábado 2 de mayo se enfrentarán Gilberto Ramírez ante David Benavidez, donde estarán en juego los cinturones del peso crucero en Las Vegas.

David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez llegan a este combate con trayectorias respaldadas por resultados recientes dentro del ring. El mexicoamericano se mantiene invicto con marca de 31 victorias, 25 de ellas por nocaut, y viene de defender su título semipesado del CMB tras imponerse a Anthony Yarde por la vía del nocaut técnico en noviembre. Tras ese triunfo, dejó en claro su intención de subir de división para buscar un nuevo campeonato.

Por su parte, Ramírez se presenta como campeón mundial de peso crucero avalado por la AMB y la OMB, con un récord de 48 triunfos y una sola derrota. Su más reciente presentación fue en junio, cuando superó por decisión unánime a Yuniel Dorticós para mantener sus cinturones. Desde su derrota ante Dmitry Bivol en 2022, el sinaloense ha encadenado cuatro victorias consecutivas.

Benavidez vs Zurdo Ramírez horario y dónde ver | FREDERIC J. BROWN / AFP/Reuters

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la pelea de box David Benavidez vs Gilbero “Zurdo” Ramírez?

El combate está programado para el sábado 2 de mayo de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La cartelera dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la pelea estelar se espera para después de las 21:00 horas.

Este evento forma parte de las funciones tradicionales que se realizan en torno a las celebraciones del Cinco de Mayo, una fecha habitual para combates de alto perfil dentro del boxeo internacional.

¿Qué títulos exponen Benavidez vs Zurdo en Las Vegas este 2 de mayo de 2026 y en qué categoría?

En este enfrentamiento estarán en disputa los campeonatos mundiales de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Gilberto Ramírez llega como poseedor de ambos cinturones.

Por su parte, David Benavidez buscará conquistar un título en una tercera división, tras haber sido campeón en supermediano y semipesado. El combate representa un reto en una categoría en la que busca consolidarse.

¿Quién transmite en vivo David Benavidez vs Zurdo Ramírez y dónde mirar por TV y online?

La función podrá seguirse a través de distintas plataformas. En México, la transmisión estará disponible en televisión abierta por Azteca 7, mientras que ESPN contará con la señal en televisión de paga y en Disney Plus. Además podrás tener todos los detalles del combate en Claro Sports.

En cuanto a opciones digitales, el evento se podrá ver mediante streaming en Disney+ para Latinoamérica y México, además de otras plataformas internacionales bajo modalidad de pago por evento.

¿De cuánto es la bolsa millonaria de la pelea y qué cantidad de dinero ganan? Esto se sabe

Hasta el momento, no se han dado a conocer cifras oficiales sobre las ganancias de los boxeadores. Sin embargo, estimaciones basadas en peleas anteriores apuntan a que David Benavidez podría recibir entre cinco y siete millones de dólares.

En el caso de Gilberto Ramírez, las proyecciones indican una bolsa que oscilaría entre dos y cuatro millones de dólares. Estas cantidades dependerán de factores como la venta del evento y los ingresos generados por la función.

Te puede interesar: