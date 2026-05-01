Olimpia se queda el clásico tras violencia en el estadio

La APF otorga el triunfo 3-0 a Olimpia tras la suspensión del superclásico ante Cerro Porteño por disturbios en el Defensores del Chaco

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) resolvió el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño en el escritorio, luego de que el partido disputado el pasado 19 de abril fuera suspendido por disturbios en las gradas del estadio Defensores del Chaco. El Tribunal Disciplinario determinó dar por concluido el encuentro y adjudicar la victoria a Olimpia con marcador de 3-0.

La decisión se basó en la “culpa objetiva” de Cerro Porteño, tras los incidentes protagonizados por su afición, lo que llevó a la suspensión del juego cuando apenas se habían disputado 30 minutos. Con este fallo, Olimpia suma tres puntos que lo colocan con 42 unidades en la cima del torneo Apertura, ampliando la diferencia sobre su acérrimo rival, que se queda con 34.

Sanciones tras los disturbios

Además del resultado, la APF impuso sanciones económicas a ambos clubes. Cerro Porteño deberá pagar una multa superior a los 115 millones de guaraníes, mientras que Olimpia fue sancionado con poco más de 86 millones. Asimismo, el conjunto azulgrana deberá cumplir partidos a puerta cerrada como parte de las medidas disciplinarias.

Los incidentes registrados dentro y fuera del estadio dejaron un saldo de al menos 72 personas heridas y 63 detenidas. Las autoridades judiciales advirtieron que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 12 años y medio de prisión si son encontrados culpables.

El título, más cerca para Olimpia

Con cuatro jornadas por disputarse y 12 puntos aún en juego, Olimpia tiene la posibilidad de consagrarse campeón de manera anticipada. Para ello, deberá vencer a Sportivo Ameliano en la próxima fecha y esperar un resultado favorable en el duelo entre Cerro Porteño y Recoleta.

El superclásico paraguayo terminó marcado por la violencia y sus consecuencias deportivas, en una resolución que impacta directamente en la definición del campeonato y en el entorno del fútbol local.