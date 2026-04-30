Miguel España lo deja claro: Pumas es el candidato natural al título del Clausura 2026

El exfutbolista analiza el gran momento de los universitarios que, desde su perspectiva, llegan fuertes a la fase final

España habla sobre las expectativas altas para los auriazules | Imago7

Miguel España, exjugador de Pumas y voz autorizada del entorno auriazul, habló en exclusiva para Claro Sports sobre el presente del equipo universitario y su proyección en la Liguilla del Clausura 2026. El histórico futbolista analizó el momento que vive el club y no dudó en colocarlo como uno de los principales candidatos al título, respaldando el trabajo que se ha realizado a lo largo del torneo.

Pumas llega a la fase final tras firmar un cierre contundente en la fase regular, luego de vencer 2-0 a Pachuca en la jornada 17 y beneficiarse del empate de Chivas, resultado que le permitió quedarse con el liderato general con 36 puntos. El equipo dirigido por Efraín Juárez ha encontrado regularidad en el cierre del torneo, lo que ha generado expectativas altas rumbo a la fase final.

Al hacer un balance del torneo, España destacó la evolución del equipo a lo largo de las jornadas, especialmente en la recta final: “Este año fue diferente, aunque empezó con algunos titubeos, está cerrando muy bien Pumas y llegar hacia la liguilla lo pone como un candidato natural”, señaló, al subrayar el crecimiento mostrado por el equipo en momentos clave.

Otro aspecto que juega a favor de los universitarios es la estabilidad del plantel, algo que no todos los equipos pueden presumir en este cierre de campeonato. En ese sentido, el exfutbolista resaltó la importancia de contar con la mayoría de sus jugadores disponibles y en buen nivel: “El equipo no tiene muchas bajas con este tema de la selección, está jugando bien, tiene varias maneras de hacerlo. Efraín le ha movido, ha encontrado un equipo que es contundente, cada día se se defiende mejor, entonces creo que tiene como cosas para pensar que puede ser”, explicó.

La capacidad ofensiva y el equilibrio defensivo han sido claves en este repunte, elementos que han permitido a Pumas competir con mayor solidez en la parte final del torneo. A esto se suma la variedad táctica que ha implementado el cuerpo técnico, encontrando distintas soluciones según el rival.

Sin embargo, España también reconoció que la Liguilla presenta escenarios distintos, donde cualquier error puede ser determinante: “Pues se ve complicado. Pero aún así, yo creo que Pumas es favorito, tiene más gol, creo que el equipo llega el mejor momento, tiene buenas individualidades y veremos qué pasa. Perdón, los partidos hay que jugarlos, pero Pumas, además cierra en casa”, comentó, al destacar tanto las fortalezas como los retos que enfrentará el equipo.

El factor de cerrar en casa puede inclinar la balanza a favor de los universitarios, especialmente en una fase donde la localía suele ser determinante. La combinación de buen momento futbolístico y respaldo de su afición representa una ventaja importante.

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