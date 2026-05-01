Pelea campal en el Knicks vs Hawks: Dyson Daniels y Mitchell Robinson se van expulsados

Altercado entre Robinson y Daniels marca el Juego 6 entre Knicks y Hawks en unos playoffs definidos desde la primera mitad

Pelea campal en el juego Knicks vs Hawks | KEVIN C. COX / GETTY IMAGES VIA AFP

El sexto juego de la serie de primera ronda entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks tuvo un episodio de tensión en la duela que derivó en expulsiones. El incidente ocurrió durante el segundo cuarto, en un partido que ya mostraba una amplia ventaja para el conjunto de Nueva York.

La situación se presentó mientras OG Anunoby se encontraba en la línea de tiros libres. En ese momento, Dyson Daniels sujetó el brazo izquierdo de Mitchell Robinson, lo que generó una reacción inmediata del pívot de los Knicks.

Robinson respondió encarando al jugador de Atlanta, lo que provocó que ambos equipos intervinieran para evitar que la confrontación escalara. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos ingresaron a la escena para separar a los involucrados.

El centro de Nueva York intentó en más de una ocasión volver hacia Daniels, por lo que fue contenido por sus compañeros y parte del staff. Incluso el entrenador Mike Brown participó en el intento por frenar la situación, en una acción en la que perdió el equilibrio al interponerse en el camino de su jugador.

CHAOS IN KNICKS-HAWKS 😳



Both Mitchell Robinson and Dyson Daniels were assessed with technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/sjeATc59Pl — ESPN (@espn) May 1, 2026

Tras revisar la jugada, los árbitros determinaron sancionar a ambos basquetbolistas con faltas técnicas y decretaron su expulsión del encuentro. Fueron los únicos jugadores retirados del partido tras el incidente.

Antes de abandonar la duela, Robinson registró seis puntos y tres rebotes en nueve minutos de participación. Por su parte, Daniels sumó tres unidades en 15 minutos con el equipo de Atlanta.

Más allá del altercado, el desarrollo del partido estuvo marcado por el dominio de los Knicks. Al medio tiempo, el marcador reflejaba una diferencia de 83-36, la mayor desventaja registrada en la historia de los playoffs de la NBA al descanso.

Desde el inicio del encuentro, Nueva York tomó control con un primer cuarto de 40-15 y una racha acumulada que amplió la distancia en el marcador. Para el momento del incidente, la ventaja ya era amplia, lo que dejó sin margen de reacción a los Hawks.

El juego continuó tras las expulsiones, en un escenario que ya estaba definido en la duela. Mientras los Knicks mantuvieron su ritmo, Atlanta afrontó el cierre del encuentro con una diferencia que condicionó el resultado final del sexto partido de la serie.

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