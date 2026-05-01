Zurdo Ramírez asegura que pelea ante Benavidez es la más importante de su vida

A días del combate en Las Vegas, Zurdo Ramírez detalla su preparación, estrategia y confianza rumbo al duelo ante Benavidez

Zurdo Ramírez, listo para enfrentar a Benavidez | Foto por FREDERIC J. BROWN / AFP

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al combate que sostendrá ante David Benavidez en Las Vegas. A pocos días de subir al ring, el campeón mexicano habló sobre el momento que vive previo a una pelea que puede marcar su carrera dentro del boxeo internacional.

En entrevista exclusiva con Claro Sports desde el MGM Grand, el pugilista sinaloense reconoció la importancia del compromiso que enfrentará este fin de semana. “Así es, la pelea más importante de mi vida. Una de las peleas más importantes de mi vida y pues emocionado y contento de estar aquí”, expresó.

Sobre su preparación física, Ramírez aseguró que ha cumplido con los requerimientos para llegar en condiciones al combate, pese a tratarse de la categoría de peso crucero. “Sí. Bueno, todos los pesos son difíciles, pero sí, ya estoy superlisto”, comentó al ser cuestionado sobre el proceso de adaptación al peso.

En cuanto al análisis de su rival, el mexicano evitó centrarse en las características de Benavidez y se enfocó en su propio objetivo dentro del ring. “No, yo me visualizo ganando, me visualizo emplejándolo hacia atrás y pues con la victoria me visualizo”, señaló.

Respecto a la estrategia que buscará aplicar durante la pelea, el campeón explicó que pretende mantener un ritmo constante a lo largo de los asaltos. “Por todos lados, todos los round, hasta por debajo de la lengua. Esa es la estrategia al estilo Sinaloa”, afirmó.

El combate se llevará a cabo durante el fin de semana del 5 de mayo, una fecha tradicional en el calendario del boxeo. Ramírez reconoció la relevancia de este tipo de funciones para el público. “Ese tipo de peleas son las que necesita el boxeo, las que queremos ver. Yo como boxeador y aficionado me encantaría ver ese tipo de peleas”, mencionó.

Además del combate estelar, la cartelera incluye otros enfrentamientos entre pugilistas mexicanos. Ramírez compartió su punto de vista sobre algunos de ellos, como el duelo entre Jaime Munguía y su oponente. “Es una pelea muy buena. Estoy con mi amigo Jaime, pero para mí es 50 y 50 esa pelea, honestamente”, dijo.

También se refirió al combate entre Duarte y el “Tachiro” Fierro, destacando el estilo de ambos boxeadores. “El Tiro Fierro es un buen peleador. Va para adelante. Duarte también camarada mío y tira golpes también”, comentó.

En la parte final, el sinaloense habló sobre su manejo del peso en los días previos a la pelea. “No, me la paso bien, tranquilo. Estoy tres libras arriba y ahorita al rato voy a comer, tomo carne, pedacito de carne y luego entrenar”, explicó.

Finalmente, Ramírez envió un mensaje a los aficionados en México que seguirán su combate. “Muchas gracias a toda la gente por el apoyo, no se lo pueden perder. Vamos a salir con la victoria este fin de semana”, concluyó.

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