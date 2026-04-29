Posibles alineaciones del Tigre vs América por Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala alrededor del partido entre Tigre de Argentina y América de Cali.

Tigre vs América de Cali, previa | Claro Sports

En Claro Sports le ponemos la lupa a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tigre recibe en su casa, el Estadio José Dellagiovanna, al América de Cali. Los ‘escarlatas’ busca tres puntos en el torneo continental que los deje prácticamente clasificados a la siguiente instancia.

Posible alineación de Tigre por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Posible alineación de América de Cali por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría América: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Daniel Valencia. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver Tigre vs América por la Copa Sudamericana 2026?

El compromiso a disputarse en el Estadio José Dellagiovanna, se llevará a cabo este jueves 30 de abril a las 19:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante, en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Tigre

25.04.2026 | Sarmiento Junín 1-0 Tigre.

20.04.2026 | Tigre 1-1 Huracán.

16.04.2026 | Tigre 0-1 Macara.

12.04.2026 | Atlético Tucumán 0-0 Tigre.

Últimos partidos de América de Cali

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