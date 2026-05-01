Gabi López arranca fuerte y pelea el liderato en Mayakoba

La mexicana Gabi López firma una destacada primera ronda en el LPGA de Mayakoba y se coloca entre las mejores del torneo junto a Nelly Korda

Gabi López arranca fuerte en Mayakoba. foto Instagram: @gabylopezgolf

La mexicana Gabi López tuvo un inicio destacado en el torneo del LPGA que se disputa en Mayakoba, tras firmar una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, resultado que la coloca en las primeras posiciones del certamen junto a la número uno del mundo, Nelly Korda. Ambas comparten el mismo registro en una jornada que dejó sensaciones positivas para la golfista mexicana.

El liderato momentáneo quedó en manos de las estadounidenses Briana Doak y Melanie Green, quienes entregaron tarjetas de 66 golpes, seis bajo par, en un campo que ha demostrado ser exigente desde el primer día. La competencia arrancó con sorpresas, algo habitual en las rondas iniciales de este tipo de torneos.

Gabi López, la mejor latinoamericana

Con su actuación, Gabi López se posiciona como la mejor representante latinoamericana del field hasta el momento. La mexicana compartió ronda con Nelly Korda, un factor que ha influido en su rendimiento, ya que ha destacado que competir junto a la estadounidense eleva su nivel dentro del campo.

La golfista nacional mostró consistencia a lo largo de su recorrido, manteniéndose enfocada pese a algunos errores puntuales, lo que le permitió cerrar una ronda sólida en un campo que castiga cualquier imprecisión.

Sofía García también responde

Otra de las actuaciones destacadas fue la de la paraguaya Sofía García, quien firmó una ronda de dos golpes bajo par, colocándose dentro del top 20 tras la primera jornada. La sudamericana reconoció la dificultad del campo, especialmente por el viento y la estrechez de los fairways.

“Hace casi un mes que no juego, así que, obviamente, cualquier resultado por debajo del par en cualquier campo es una buena vuelta. La firmaría sin salir a jugar. Me voy contenta por haberme mantenido constante durante todo el recorrido. Tuve buenas oportunidades, aunque también cometí un par de errores que se tradujeron en algunos bogeys. Es un campo complicado, con viento y bastante estrecho, así que me deja satisfecha haber logrado una ronda pareja”, expresó en entrevista para Claro Sports.

Las condiciones del recorrido en Mayakoba han sido un factor determinante, con zonas angostas y ráfagas de viento que complican la toma de decisiones desde el tee hasta el green, lo que exige precisión constante a las jugadoras.

“Creo que el reto está en el green. A veces uno pierde la paciencia cuando viene pegando buenos tiros y espera concretarlos todo el día, pero el green puede volverse complicado. De tee a green, cuando el viento empieza a remolinear, hay que ejecutar tiros muy específicos. Sabes qué golpe debes hacer, pero necesitas estar completamente comprometida en cada momento. Ahí es donde entra lo más difícil, en la parte mental”, agregó.

“Desde que llegas todo es español, como que uno se siente de alguna manera local. Dani y yo nos estamos quedando juntas, así que disfrutando la semana en México. Es una semana que todo el año estamos esperando, así que nada, contenta de disfrutarlo fuera y dentro del campo”, finalizó.

Un campo que no perdona errores

El campo El Camaleón volvió a mostrar su complejidad, especialmente por su cercanía al mar, lo que genera cambios en el viento difíciles de anticipar. Aunque en la primera jornada las condiciones permitieron que la mayoría de las jugadoras completaran su recorrido sin mayores complicaciones climáticas, se espera que el viento cobre mayor protagonismo en las siguientes rondas.

Además, las altas temperaturas, que superan los 30 grados, representan un reto físico importante para las 125 jugadoras que participan en esta edición del torneo.

El inicio del LPGA en Mayakoba deja a Gabi López como una de las protagonistas, en una competencia que apenas comienza pero que ya ofrece señales de alta exigencia y nivel competitivo.

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