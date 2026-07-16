Tour de Francia 2026, etapa 12: lo mejor de Isaac del Toro hoy 16 de julio

Repasa lo mejor de la etapa 12 donde Tim Merlier ganó en un sprint tras recorrer 179.1 km desde Nevers Magny-Cours hasta Chalon-sur-Saône

Tim Merlier se quedó con la etapa 12 del Tour de Francia 2026 después de imponerse en el sprint final entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. El ciclista del Soudal Quick-Step registró un tiempo de tres horas, 38 minutos y 53 segundos, por delante de Olav Kooij y Jasper Philipsen.

La jornada no generó cambios en los primeros puestos de la clasificación general, que sigue encabezada por Tadej Pogacar. Isaac del Toro se mantuvo protegido por el UAE Team Emirates-XRG, llegó dentro del grupo principal y conservó la séptima posición, a cinco minutos y ocho segundos del líder. Revive los mejores momentos de la etapa en la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 16 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 12 se disputó este jueves 16 de julio entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, con una distancia total de 179.1 kilómetros. El trazado fue mayormente llano, una condición que permitió a los equipos de los velocistas preparar una llegada masiva.

El recorrido incluyó tres ascensos de cuarta categoría: la Côte de Lanty, de 2.1 kilómetros al 4%; la Côte de Cuzy, de 2.5 kilómetros al 4.5%; y la Côte de Montagny-lès-Buxy, de 2.7 kilómetros al 4.3%. Además, el sprint intermedio se ubicó en Decize, en el kilómetro 45.8. La fuga fue neutralizada antes del cierre y Merlier aprovechó el trabajo de su equipo para ganar el embalaje final.

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