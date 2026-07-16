España vs Argentina: ¿Dónde juegan los futbolistas de la final del Mundial 2026? Atlético de Madrid domina la lista

Atlético de Madrid lidera con nueve jugadores la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la mayor representación de un club desde Italia 1934

Julián Álvarez, jugador de Argentina y Atlético de Madrid | Reuters

España y Argentina disputarán la final de la Copa Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Además de enfrentar a dos selecciones que han ocupado los primeros planos internacionales, el partido reunirá a 52 futbolistas procedentes de 27 clubes distintos, repartidos entre nueve países.

El análisis toma como referencia el último equipo representado por cada jugador antes del comienzo del Mundial, sin considerar los traspasos anunciados cuando el torneo ya estaba en marcha. Con este criterio, los clubes españoles concentran 24 convocados; los ingleses aportan 12 y los franceses, seis. Alemania, Argentina, Estados Unidos e Italia suman dos cada uno, mientras que Brasil y Portugal tienen un representante.

Atlético de Madrid, el club con más jugadores en la final del Mundial 2026

Atlético de Madrid encabeza el registro con nueve futbolistas. Argentina aporta a Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone; mientras que España cuenta con Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena. El equipo rojiblanco supera por uno al Barcelona, que tendrá ocho integrantes de la selección española.

La cifra requiere establecer un criterio ante los movimientos registrados durante la competencia. Marc Cucurella aparece como jugador del Chelsea, su último club antes del Mundial, aunque su traspaso al Real Madrid fue anunciado el 15 de junio. Alejandro Grimaldo se contabiliza con el Bayer Leverkusen, ya que su llegada al Atlético fue oficializada el 30 de junio, con el torneo iniciado.

Nico González, en cambio, está incluido entre los representantes rojiblancos porque comenzó la competencia como integrante del Atlético, donde disputó la temporada 2025-2026 cedido por la Juventus. Su préstamo estaba establecido hasta el 30 de junio de 2026, por lo que forma parte del corte previo al arranque del Mundial.

El propio Atlético contabiliza actualmente diez finalistas al incluir también a Grimaldo como nuevo integrante de su plantilla. Sin embargo, al utilizar el club anterior al inicio del Mundial, el registro queda en nueve, número que permite mantener una medición uniforme para los 52 convocados.

El conjunto madrileño será además el club con más jugadores en una final por tercer Mundial consecutivo. En Rusia 2018 estuvo representado por Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar y Sime Vrsaljko; mientras que en Qatar 2022 participaron Griezmann, Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul.

Los nueve representantes igualan el número de futbolistas que Juventus aportó a la selección de Italia campeona en 1934. Ningún club había vuelto a alcanzar esa cantidad en el partido por el título durante los siguientes 92 años, mientras que el Atlético establece también la mayor presencia de una institución española en una final mundialista.

Barcelona ocupa el segundo puesto con ocho jugadores: Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí. El cuadro catalán iguala su propio registro de Sudáfrica 2010, cuando también tuvo ocho futbolistas en la selección española que conquistó el campeonato.

Lista de clubes representados en el España vs Argentina

Después del Atlético y el Barcelona aparecen Athletic Club, Arsenal y Olympique de Marsella, con tres convocados cada uno. Chelsea, Tottenham, Bayer Leverkusen e Inter Miami tendrán dos representantes, mientras que otros 18 equipos estarán presentes con un solo futbolista.

Club Jugadores en la final Total Atlético de Madrid Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena 9 FC Barcelona Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí 8 Athletic Club Aymeric Laporte, Nico Williams y Unai Simón 3 Arsenal FC David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi 3 Olympique de Marsella Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli y Facundo Medina 3 Chelsea FC Enzo Fernández y Marc Cucurella 2 Tottenham Hotspur Cristian Romero y Pedro Porro 2 Bayer Leverkusen Exequiel Palacios y Alejandro Grimaldo 2 Inter Miami Rodrigo de Paul y Lionel Messi 2 River Plate Gonzalo Montiel 1 Boca Juniors Leandro Paredes 1 Palmeiras José Manuel López 1 Aston Villa Emiliano Martínez 1 Liverpool FC Alexis Mac Allister 1 Manchester United Lisandro Martínez 1 Manchester City Rodri 1 Crystal Palace Yeremy Pino 1 Real Betis Giovani Lo Celso 1 Real Sociedad Mikel Oyarzabal 1 Osasuna Víctor Muñoz 1 Celta de Vigo Borja Iglesias 1 Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1 RC Strasbourg Valentín Barco 1 Olympique de Lyon Nicolás Tagliafico 1 Inter de Milán Lautaro Martínez 1 Como Nico Paz 1 Benfica Nicolás Otamendi 1

La concentración de jugadores en clubes españoles es considerable: 24 de los 52 finalistas pertenecían a equipos de España antes del torneo, equivalentes al 46.2 por ciento del total. Esta cifra se explica principalmente por los 17 representantes combinados del Atlético y el Barcelona.

Inglaterra aparece como el segundo país con mayor presencia gracias a Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Aston Villa y Crystal Palace. Francia completa los tres primeros lugares con los futbolistas procedentes de Olympique de Marsella, PSG, Strasbourg y Olympique de Lyon.

La final también permitirá que varios compañeros se enfrenten por el título. Nueve integrantes del Atlético estarán repartidos entre las dos selecciones, mientras que Cristian Romero y Pedro Porro representarán al Tottenham en lados opuestos, al igual que Exequiel Palacios y Grimaldo en el caso del Bayer Leverkusen.

El partido entre España y Argentina marcará así una final con predominio de clubes españoles y una presencia histórica del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco volverá a liderar la representación por tercera edición consecutiva y alcanzará una cifra que no se registraba desde la Juventus de Italia 1934.

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