Peloteando, en vivo | Jueves 16 de julio

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El Mundial ya tiene a las dos selecciones que jugarán por la cotizada copa que define al mejor equipo del fútbol internacional y en Peloteando nuestro equipo de conductores y analistas, hablarán sobre todo lo que rodea al esperado encuentro que disputarán España vs Argentina, el próximo domingo.

La mesa de expertos también abordará la carrera por la Bota de Oro, donde Kylian Mbappé se mantiene en la pelea pese a la eliminación de Francia. Además, reviviremos todos los pormenores de la eliminación de Inglaterra a manos de la Albiceleste, Messi y compañía. También te enterarás de los pormenores del arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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