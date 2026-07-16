¿Sancionarán a los jugadores de Argentina por mostrar pancarta sobre las Malvinas?

La FIFA podría investigar a Argentina por exhibir un mensaje político sobre las Malvinas en el Mundial 2026. El reglamento prohíbe este tipo de manifestaciones.

Jugadores tienden pancarta de Malvinas Argentinas | Reuters.

La celebración de Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por una polémica fuera del terreno de juego. Algunos jugadores de la Albiceleste exhibieron una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al histórico reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico sur, una situación que podría derivar en una investigación y eventual sanción por parte de la FIFA.

El reglamento del Mundial prohíbe mensajes políticos

El reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo establece que los jugadores y miembros de las delegaciones tienen prohibido mostrar mensajes o lemas de carácter político, religioso o personal durante los partidos o después de su finalización. La norma está contemplada en el artículo 34 del Protocolo de Partidos, donde se especifica que esta restricción aplica “en cualquier idioma o forma”.

Además, el mismo apartado señala que tampoco están permitidos mensajes comerciales o eslóganes durante las actividades oficiales organizadas por la FIFA, como partidos, entrenamientos, ruedas de prensa o zonas mixtas.

FIFA podría abrir una investigación disciplinaria

La normativa también establece que cada federación participante es responsable por la conducta de los integrantes de su delegación. Por esta razón, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría ser llamada a responder ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que tiene la facultad de iniciar procesos de oficio cuando considera que existe una infracción.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla como falta el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al fútbol. Dentro de las conductas ofensivas se incluyen aquellas expresiones que puedan utilizar un partido o una competición para transmitir mensajes de carácter político, ideológico o religioso.

Reino Unido pidió una investigación tras la celebración argentina

La polémica también generó reacción en el Gobierno británico. Peter Kyle, ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, aseguró en una entrevista con la BBC que espera que la FIFA investigue lo ocurrido tras la celebración de los futbolistas argentinos.

“Fue totalmente inapropiado”, afirmó Kyle, quien insistió en que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”. El funcionario recordó que uno de los principios de la Copa del Mundo es mantener separada la actividad deportiva de los conflictos políticos.

Argentina defendió el mensaje sobre las Malvinas

Los jugadores argentinos defendieron la exhibición de la pancarta después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El mensaje hacía referencia a las islas Malvinas, territorio cuya soberanía es disputada entre Argentina y Reino Unido y que fue escenario de una guerra en 1982.

Ahora será la FIFA la encargada de analizar si la celebración incumplió las normas establecidas para la competición y determinar si existe algún tipo de sanción para la selección argentina.

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