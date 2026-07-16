Pogacar se solidariza con Fernando Gaviria: “Espero esté bien, venía haciendo un buen Tour”

Pogacar y Gaviria compartieron varios años en el UAE Team Emirates, esto antes de que el colombiano saliera del equipo árabe.

Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia | Loic VENANCE / AFP

Una dura noticia que dejó la etapa 12 del Tour de Francia fue la caída de Fernando Gaviria, velocista colombiano que hace parte de la nómina del Caja Rural y que tuvo que abandonar la carrera debido a las consecuencias de ese accidente. Las voces de solidaridad no se han hecho esperar y una de ellas es del actual líder.

Cuando faltaban pocos metros para el embalaje final, el colombiano y varios ciclistas más se fueron al piso en el momento que se disponían a hacer el movimiento para sprintar. Varios de ellos lograron quedar arriba de la zona del accidente, entre ellos Tim Merlier, que fue el ganador de esta accidentada jornada.

Solo unos momentos después de ese suceso, el equipo de corredor paisa dio a conocer que sufrió una fractura en su clavícula izquierda, algo que requiere de cirugía. De esa manera culmina la participación de Gaviria en la ‘Grande Boucle’, a la espera del tiempo restante de recuperación por esta situación.

Tadej Pogacar se solidariza con Fernando Gaviria

Recordemos que del 2019 al 2022 el ciclista ‘Cafetero’ hizo parte de la nómina del UAE Team Emirates y en ese periodo de tiempo compartió equipo con el esloveno, que marcha sólido con el maillot amarillo en la actual edición de la ronda francesa. En la habitual entrevista tras el final de la etapa, el ‘extraterrestre’ del ciclismo no dejó pasar lo sucedido y le envió una voz de aliento al ‘Fercho’.

“Vi cuántos corredores se habían caído en el final y espero que todos estén bien”, fueron las palabas iniciales de Pogacar. “Me entristeció mucho ver que Fernando se había caído, es una lástima dada su gran actuación en este Tour de Francia“, concluyó el esloveno sobre lo acontecido con su excompañero de filas.

"Espero que Gaviria esté bien, estaba haciendo un gran Tour"



🫶 El cariñoso mensaje de Pogacar a su excompañero tras la caída final.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xLmHF6ZwXn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 16, 2026

Ese fue el mensaje de Tadej Pogacar a Fernando Gaviria, quien ahora deberá concentrarse en su recuperación para poder volver a estar al 100% para el cierre de temporada. De momento queda esperar que el Caja Rural entregue más información sobre la situación médica del velocista paisa.

Le puede interesar