La Copa en tus Manos, en vivo | Jueves 16 de julio

La final del Mundial 2026 está confirmada y en La Copa en tus Manos analizamos cómo fue que llegaron España y Argentina a la pelea por el título

España y Argentina son las dos selecciones que pelearán por el título del Mundial 2026. Las semifinales dejaron emociones, figuras y momentos decisivos, Le Bleus no pudieron hacerle daño a una Roja que jugó su mejor partido de la Copa del Mundo, donde fue contundente en todo momento, mientras que Inglaterra defendió su 1-0 y la Albiceleste aprovechó para darle la vuelta, todo esto se analizará a detalle en La Copa en tus Manos. ¿Qué marcó cada partido y cómo llegan los finalistas al duelo por el título? Nuestros especialistas debaten las claves de ambos encuentros y toda la actualidad del torneo. Sigue La Copa en tus Manos en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

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