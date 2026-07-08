Tour de Francia 2026, etapa 5: lo mejor de Isaac del Toro hoy 8 de julio

Revive las emociones de la quinta fracción de la Grande Boucle, que unió caminos entre Lannemezan y Pau

La etapa 4 tuvo un desarrollo distinto a lo ocurrido un día antes en Les Angles, donde el UAE Team Emirates-XRG había impuesto condiciones. En esta ocasión, la fuga logró resistir hasta la meta y Mads Pedersen aprovechó el trabajo colectivo del Lidl-Trek para quedarse con la victoria en Foix. Mientras tanto, el grupo de favoritos reguló esfuerzos y permitió que la escapada tomara una ventaja considerable durante varios tramos del recorrido.

Todo lo anterior, dejó servida una Etapa 5 en la que descubriremos qué puede hacer Isaac del Toro, Tadej Pogacar y todo el UAE Team Emirates para regresar a la victoria o, en dado caso, no rezagarse de la cima de la Grande Boucle.

¿A qué hora arranca la etapa 5 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

La transmisión del resumen del Tour de France por la multiplataforma de Claro Sports la puedes seguir en punto de las 13:30 horas, tiempo de la CDMX. Está disponible en nuestro sitio web, canal y por YouTube para 16 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela.

¿Cuál es el recorrido de hoy 8 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La quinta etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 8 de julio entre Lannemezan y Pau sobre un recorrido de 158.3 kilómetros. Después de la victoria de Mads Pedersen en Foix y los cambios en la clasificación general, el pelotón afrontará una jornada con perfil favorable para los velocistas.

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