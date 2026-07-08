Peloteando, en vivo | Miércoles 8 de julio

No te pierdas el mejor morning show deportivo a través de la multiplataforma de Claro Sports con toda la información de la fiesta del fútbol

Sintoniza Peloteando, el mejor programa matutino que te mantiene al tanto de toda la actualidad deportiva. Cada mañana, los expertos analizan las últimas noticias, resultados y tendencias de todos los deportes para ofrecer un panorama completo a los espectadores.

No te pierdas la cobertura especial de la fiesta del fútbol, donde Peloteando ofrece análisis, entrevistas y contenido exclusivo.

¡Disfruta de este morning show a través de la multiplataforma de Claro Sports!

Te puede interesar: