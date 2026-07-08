Isaac del Toro, etapa 5 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

Reviva las emociones de la quinta fracción de la Grande Boucle, que unió caminos entre Lannemezan y Pau.

Etapa 5 del Tour de Francia | REUTERS

Así quedaron las clasificaciones de la etapa 5 del Tour de Francia 2026

Resultados de la etapa 5

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Olav Kooij Uno-X Mobility 3:29:07 10” 2. Max Kanter XDS Astana Team ” 6” 3. Tim Merlier Soudal Quick-Step ” 4” 4. Huub Artz Lotto Intermarché ” 5. Jasper Philipsen Alpecin – Premier Tech ” 6. Binian Girmay NSN Cycling Team ” 7. Mads Pedersen Lidl – Trek ” 8. Milan Fretin Cofidis ” 9. Anthony Turgis TotalEnergies ” 10. Soren Waerenskjold Uno-X Mobility ”

Clasificación general

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 16:32:07 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost + 0:28 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

Isaac del Toro, etapa 5 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Lannemezan – Pau?

¿Cómo le fue a Isaac del Toro? El mexicano llegó con el pelotón, al igual que su compañero Tadej Pogacar, en otra etapa que tuvo más trámite pensando en los fuertes retos de alta montaña. Ocupó la posición °32 a 14 segundos del ganador de etapa. Los tiempos de Olav Kooij El neerlandés selló un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 7 segundos. Max Kanter (XDS Astana Team) y Tim Merlier (Soudal Quick-Step) completaron el podio. El mejor latinoamericano de hoy fue Fernando Gaviria, en la casilla 17, sin mucha suerte por un golpe al final que involucró a su lanzador. Olav Kooij gana la primera batalla de embaladores El representante del Decathlon CMA CGM demolió a los trenes y se impuso en la llegada a Pau. Brillante demostración en el esprint final, que se empañó por las caídas en los últimos kilómetros. A 2 kilómetros ¡Empiezan a ordenarse los equipos! Todo servido para el final de la carrera. A 5 kilómetros ¡Fernando Gaviria roza la caída! Cinco de los corredores se quedaron enredados, comprometiendo los planes en el cierre de etapa. Por ahora el Cofidis intenta imponer el ritmo en el pelotón. Alex Molenaar (Caja Rural), animador en la montaña, se llevó la peor parte. A 8 kilómetros ¡El pelotón ya neutralizó la fuga! Queda todo servido para un intenso final. A 17 kilómetros ¡Veistroffer se resiste a ser cazado por los perseguidores! El pelotón, junto a los perseguidores recién capturados, están a solo 12 segundos. A 22 kilómetros Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) y Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost) van a la caza del líder de carrera. Ya están a 20 segundos. A 25 kilómetros ¡Vuelve y juega! Veistroffer se lleva el único premio de tercera categoría en el Cote de Baileix. Dos puntos para la clasificación de montaña. A 31 kilómetros Antes de llegar al último puerto de montaña, el pelotón ya recorta distancias a algo más de un minuto. ¿Atraparán al único fugado del día? A 40 kilómetros Max Kanter y Mads Pedersen completan el podio en la llegada al esprint intermedio. ¡Coronado el esprint! En efecto, Veistroffer suma los 25 puntos sin ningún contratiempo. La disputa ya quedará por el segundo lugar (20 pts), tercero (16 pts) y cuarto (14 pts). A 48 kilómetros Todo indica que Baptiste Veistroffer se llevará esos 25 puntos a falta de tres kilómetros para el esprint. El pelotón está a 2:37, y de hecho, unos 40 segundos más abajo se encuentra Jonas Vingegaard. A 59 kilómetros Faltan 14 km para el esprint intermedio. Veremos cuándo iniciará la ofensiva del pelotón. A 64 kilómetros Ligero descuento del pelotón. A 2:52 se encuentran del líder de carrera. A 73 kilómetros ¡Vale anotar que el esprint intermedio, de Vin-en-Bigorre, otorga 25 puntos en la clasificación para el primero. Un premio que llama la atención, por lo que se avecinan ataques. A 92 kilómetros Mucha calma por ahora. Veistroffer sigue tomando la batuta en soledad, mientras el pelotón aguarda a 3:26 por el líder de carrera. A 106 kilómetros Posiblemente el pelotón ataque previo al esprint intermedio. Los puntos serán de suma importancia para los intereses de varios equipos. Por ahora, hay 2:39 de distancia entre uno y los demás. A 113 kilómetros El Soudal Quick-Step y el Alpecin Premier-Tech van moviendo al pelotón, que se mantiene a 2:20 del fugado del día. A 127 kilómetros 3:06 cronometrados para Veistroffer. Etapa muy tranquila por ahora. A 135 kilómetros 3:34 entre el fugado y el pelotón. No se estima algún ataque del grupo frente al escape del pedalista del Lotto Intermarché A 142 kilómetros Diferencia superada a los tres minutos. Ahora se está estrenando Torstein Traeen con el maillot amarillo después de la impecable etapa que tuvo ayer. A 149 kilómetros ¡Se lanzó como una bala! 2:14 de diferencia ahora frente al lote. A 153 kilómetros ¡1:15 de diferencia entre Veistroffer y el pelotón! Primer escapado de entrada Curiosamente, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) salió a toda máquina y ya tomó 30 segundos de ventaja. No aguantó y emprendió la fuga de inmediato. ¡Inician las emociones! Le damos la bienvenida al inicio de esta fracción, con 158 kilómetros de vértigo y definición en el embalaje. ¡Todo listo para el inicio de etapa! En cuatro kilómetros se llevará a cabo la salida oficial de los corredores, que se dirigen al punto exacto de inicio. Primera prueba de velocidad en la Grande Boucle.

¡Bienvenidos a una nueva jornada!

Nos alistamos para la quinta fracción que tendrá un decorado ideal para los embaladores. Salvo un puerto de tercera categoría, habrá luz verde para el vertigo y la intensidad en medio de las altísimas temperaturas. En la jornada anterior, se registraron mediciones que pasaban tranquilamente los 40 grados centígrados.

La quinta etapa de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Después de la fracción de este martes, donde tuvo ciertas licencias el UAE Team Emirates, el mexicano quedó instalado en la octava casilla en la clasificación general. Ahora queda a 8:17 de Torstein Traeen, el nuevo poseedor del maillot amarillo.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 13:02:46 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost ” 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Vale anotar que, en México, las emociones de la Grande Boucle podrán verse por la señal de ESPN y Disney+ en su plataforma de streaming. Lo propio para Colombia, con la disponibilidad de las señales abiertas de RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles en tiempo real de cada etapa.

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