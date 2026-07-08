La Copa en tus manos, en vivo | Miércoles 8 de julio

El mejor análisis de cara al arranque de los cuartos de final

El certamen internacional está a horas de arrancar con la fase de los cuartos de final, y nuestros especialistas desmenuzan fortalezas y debilidades de cada una de las selecciones, que pelearán por hacerse de un lugar en las semifinales. Argentina, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Suiza, España, Marruecos, Francia… todas y cada una de las selecciones restantes desean meterse a la pelea por el ansiado cetro, y en Claro Sports analizamos hombre por hombre, jugada tras jugada, posibles alineaciones y más, en busca de definir que representativo brillará más en esta etapa final del torneo.

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