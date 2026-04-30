Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 5

Publicado por Alan Osornio

Iván Ramiro Sosa busca mantener el liderato general. No te pierdas los highlights del este jueves 30 de abril

La Vuelta a Turquía continúa su recorrido con la quinta etapa de la edición 57, un trayecto de 186 kilómetros entre Patara y Kemer que pondrá a prueba la resistencia del pelotón. El recorrido incluye dos puertos de segunda categoría y dos sprints bonificables que pueden influir en la clasificación, en una jornada que no tendrá final en alto pero que abre la puerta a movimientos tácticos. Sigue todos los detalles en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Quinta etapa, de Patara a Kemer. Distancia: 186 kilómetros

La quinta etapa del Tour de Turquía tendrá un total de 186 kilómetros de distancia entre Patara y Kemer. Dos puertos de segunda categoría serán el atractivo principal, además de dos sprints bonificables, aunque la jornada no tendrá cierre en alto.

Ciclismo Tour of Turkey Stage 5
La quinta etapa del Tour de Turquía

Clasificación general tras la cuarta etapa

Así quedó la clasificación general, tras la cuarta etapa del Tour de Turquía:

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Iván Ramiro SosaEquipo Kern Pharma13:32:34
2Sebastian BerwickCaja Rural-Seguros RGA+13″
3Nicolas BreuillardTotalEnergies+21″
4Alessandro FancelluMBH Bank CSB Telecom+36″
5Kamiel BonneuSolution Tech Nippo+40″

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