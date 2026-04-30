Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 5

Iván Ramiro Sosa busca mantener el liderato general. No te pierdas los highlights del este jueves 30 de abril

La Vuelta a Turquía continúa su recorrido con la quinta etapa de la edición 57, un trayecto de 186 kilómetros entre Patara y Kemer que pondrá a prueba la resistencia del pelotón. El recorrido incluye dos puertos de segunda categoría y dos sprints bonificables que pueden influir en la clasificación, en una jornada que no tendrá final en alto pero que abre la puerta a movimientos tácticos. Sigue todos los detalles en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Quinta etapa, de Patara a Kemer. Distancia: 186 kilómetros

La quinta etapa del Tour de Turquía tendrá un total de 186 kilómetros de distancia entre Patara y Kemer. Dos puertos de segunda categoría serán el atractivo principal, además de dos sprints bonificables, aunque la jornada no tendrá cierre en alto.

La quinta etapa del Tour de Turquía

Clasificación general tras la cuarta etapa

Así quedó la clasificación general, tras la cuarta etapa del Tour de Turquía:

Posición Ciclista Equipo Tiempo

1 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 13:32:34

2 Sebastian Berwick Caja Rural-Seguros RGA +13″

3 Nicolas Breuillard TotalEnergies +21″

4 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom +36″

5 Kamiel Bonneu Solution Tech Nippo +40″

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