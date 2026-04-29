Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

El Galeón de Campeche abre sus puertas para recibir a la Marea Roja en un duelo de estrategias que promete drama hasta el último out

El choque entre los Pingos y la novena filibustera representa una de las escalas más complejas del calendario debido a las condiciones climáticas del sur. Mientras los capitalinos apuestan por la profundidad de su lineup y un bullpen que sabe manejar la presión, los Piratas buscan hacerse fuertes en casa, aprovechando cada error del rival para imponer condiciones en el diamante.

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LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche hoy 29 de abril?

El tuego entre Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche se disputa este miércoles 29 de abril de 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Diablos Rojos vs Piratas, así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, se podrá seguir en vivo a través de la señal de Claro Sports en toda su multiplataforma.

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