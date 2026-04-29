Claro Sports por W Radio, en vivo | Miércoles 29 de abril

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas

Claro Sports por W Radio presenta un espacio diario de análisis deportivo con cobertura de los temas más relevantes del momento. Durante una hora, el programa reúne información, entrevistas y mesas de debate sobre distintas disciplinas, con un enfoque en la actualidad nacional e internacional. La emisión se transmite de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas a través de su multiplataforma.

El equipo está encabezado por Nicolás Romay y cuenta con la participación de periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. En la edición del miércoles 29 de abril, hablamos de lo que dejó el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 entre el Nashville y los Tigres, además de los ecos que siguen dejando la convocatoria de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026.

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