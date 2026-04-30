André Jardine recibe respaldo total de la directiva: “América sabe jugar Liguillas”

El dueño de las Águilas, Emilio Azcárraga Jean confía en el equipo, con su Liguilla 17 de manera consecutiva asegura que saben campeonar desde cualquier lugar de la tabla

André Jardine, listo para Pumas | Imago 7

La confianza en André Jardine se mantiene firme en el América antes del arranque de la Liguilla del Clausura 2026, donde enfrentarán a Pumas en los cuartos de final. A pesar de que las Águilas no llegan desde la parte alta de la tabla general. Emilio Azcárraga Jean, propietario del conjunto azulcrema respaldó el trabajo del técnico brasileño, defendió la regularidad del equipo y recordó que el club sabe competir en fases finales sin importar el lugar desde el que clasifique.

El dirigente azulcrema destacó la regularidad que ha sostenido el América en los últimos años, luego de alcanzar su Liguilla número 17 de manera consecutiva. Para Azcárraga, esa marca refleja el trabajo de planeación que ha permitido al equipo mantenerse como protagonista torneo tras torneo, incluso cuando no siempre llega ubicado en los primeros puestos de la tabla.

“Ahí viene la liguilla, la verdad es muy contentos de poder estar en esta Liguilla número 17 seguida. Habla del buen trabajo que se ha hecho de planeación durante nueve años. A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla porque te beneficia porque juegas de local, pero nos ha tocado campeonar arriba, nos ha tocado campeonar abajo, América es un un gran sabedor de jugar liguillas y confío en André, en todos los jugadores de la plantilla conformada y como decía de toda la directiva”, expresó en entrevista con FOX.

El mensaje llega en un momento importante para Jardine, quien encara una nueva fase final con la presión natural que rodea al América. Aunque las Águilas no terminaron en la parte alta de la clasificación, Azcárraga recordó que el club ha sabido competir en distintos escenarios y que su historia reciente demuestra que la posición en la tabla no define por completo sus posibilidades en la pelea por el título.

El dueño del América también aceptó que la exigencia dentro de la institución no cambia. En Coapa no basta con clasificar ni con mantener regularidad, porque el objetivo de cada semestre pasa por levantar el trofeo. Sin embargo, pidió valorar el proceso reciente y no perder de vista lo que el equipo ha construido en casi una década de protagonismo constante.

“Al final te digo, somos de memoria corta y más en un equipo como el América, porque el América tiene que ganar campeonato sí o sí, pero si hay que hacer un análisis, una evaluación de estos nueve años donde ningún otro equipo ha hecho lo que nosotros hemos hecho”, agregó Azcárraga, al defender la gestión deportiva del club y el trabajo que ha permitido sostener esa presencia constante en la Liguilla.

Con esas declaraciones, Azcárraga reforzó la confianza en Jardine de cara a una etapa en la que cada resultado puede marcar el rumbo del semestre. El respaldo público al entrenador también funciona como un mensaje hacia el plantel, que entra a la fase decisiva con la obligación de responder a la historia del club y a las expectativas de una afición que exige títulos en cada torneo.

El América llega a la Liguilla con el peso de su pasado reciente y con la presión de confirmar que sigue siendo un candidato al campeonato. Para Azcárraga, la clave está en la capacidad competitiva del equipo en rondas de eliminación directa, una instancia en la que las Águilas, bajo el mando de André Jardine, buscarán volver a demostrar que saben jugar cuando la exigencia está al máximo.

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